LOH ONLINE: Krpálek je ve čtvrtfinále! První souboj ukončil před limitem

Zlatý hrdina z Ria jde do akce! Lukáše Krpálka čeká v pátek v Tokiu boj o druhou olympijskou medaili. Oproti minulé olympiádě přesedlal do nejtěžší váhové kategorie bez limitu a právě v Tokiu slavil před dvěma lety titul mistra světa. Český judista byl nasazený do 2. kola, kde porazil na Ippon Džaváda Mahdžúba z výpravy uprchlíků. Dojde na střet s legendárním Francouzem Teddym Rinerem? ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.