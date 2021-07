České finále po 21 letech! Seemanová zaspala, pak předjela rekord

Ráno olympijského finále začalo pro Barboru Seemanovou malou komplikací.

„Já jsem měla vstávat v šest, ale zapomněla jsem si nařídit budíka. Naštěstí ho měla Kíťa (Kristýna Horská), která je se mnou na pokoji a vstávala v šest dvacet. Pak jsme si s trenérkou spletly hodiny na autobus, ale dopadlo to fajn, jsem tady,“ smála se Seemanová.

Ve vodě pak už byla probuzená pořádně. Olympijské semifinále na 200 metrů kraul začala bryskním prvním bazénem za 27,15 sekundy a na první padesátce tak byla o 19 setin sekundy rychleji než Italka Federica Pellegriniová při světovém rekordu v roce 2009 v Římě. Byla to ale součást jejího tradičního plánu.

„U mě je známé, že to rozjíždím rychleji. Každý to má jinak rozvržené. Některé holky začnou pomaleji, pak to dají do druhé půlky. Já prostě musím rozjet, abych se dostala do tempa. Nevěděla jsem, že rozjíždím takhle rychle, ale stovka byla ještě pomalejší než včera,“ líčila Seemanová.

Síly si rozvrhla skvěle. Na poslední obrátce sice byla čtvrtá, v poslední padesátce ale zabrala, prohnala se kolem Australanky Madison Wilsonové a Kanaďanky Summer McIntoshové a v cíli byla v novém národním rekordu 1:56,14, jímž o 13 setin sekundy vylepšila svůj zlatý čas z květnového mistrovství Evropy v Budapešti.

„Ještě jsem mohla vylézt z bazénu a mohla jsem se smát. Doufám, že ve finále to bude horší a třeba mě budou tahat z vody, to by mi vůbec nevadilo,“ usmívala se Seemanová, jež postoupila do středečního finále (3.41, PP ČT sport) jako pátá nejlepší.

Seemanová v Tokiu vybojovala úspěch, jehož výjimečnost dokazuje historická statistika. Za celé dějiny je teprve šestým českým plavcem mezi olympijskou elitou.

„Budu tam až zítra, ale je to super, jsem fakt nadšená!“ radovala se Seemanová. „Byl to můj sen, s tím jsem sem jela. Když to zítra dopadne jakkoli, tak budu spokojená.“

Naposledy v roce 2000 v Sydney skončil prsař Daniel Málek pátý na stovce i dvoustovce. V době federace se vyjma Slováka Miloslava Rolka do finále prosadili jen čtyři další Češi – v dávné historii znakařka Jarmila Müllerová, v roce 1980 v Moskvě prsařka Irena Fleissnerová a krauler Daniel Machek a v Barceloně pak vytrvalkyně Olga Šplíchalová.

„Je to hezké poslouchat, je to fajn. Já jsem sem s tímhle cílem jela. To, že je to takové ojedinělé, tak mě samozřejmě těší, že se mi to zase podařilo. Doufám, že teď nastartuju nějakou éru a že se to bude dařit čím dál častěji,“ přeje si Seemanová.

Evropská šampionka tak udělala další důležitý krok v kariéře, na které pracuje s trenérkou Petrou Škábovou. Ta byla výkonem své závodnice nadšená.

„Byl to neskutečně krásný a dramatický závod, takticky neuvěřitelně skvěle zvládnutý. Co dodat, je to skvělé. Jsem naprosto nadšená a spokojená nejen s časem, ale hlavně, opravdu hlavně s postupem do finále,“ hodnotila Škábová, která je známá, že závody hodně prožívá. „O nervech nehovořím, emočně to byl velice náročný závod. Už nevím co dodat. Bila se jako lev, byla chytrá jako slon a užila si to jako šimpanz!“

Plavci ve finále OH 4. místo 1980 Moskva Miloslav Rolko 100 metrů znak 5. místo 1924 Paříž Jarmila Müllerová 100 metrů znak 5. místo 1980 Moskva Irena Fleissnerová 200 metrů prsa 5. místo 1980 Moskva Daniel Machek 400 metrů volný způsob 5. místo 2000 Sydney Daniel Málek 100 metrů prsa 5. místo 2000 Sydney Daniel Málek 200 metrů prsa 6. místo 1976 Montreal Miloslav Rolko 200 metrů znak 6. místo 1980 Moskva Miloslav Rolko 400 metrů polohový závod 8. místo 1992 Barcelona Olga Šplíchalová 800 metrů volný způsob Pozn.: Miloslav Rolko je slovenské národnosti

Fotbalista Písačka o vztahu s plavkyní Seemanovou: Dobrej úlovek!