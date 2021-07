Plavec Svoboda o Seemanové: Šance ve finále? Stát se může cokoliv!

V roce 2004 byl vlajkonošem české výpravy, představil se i na Hrách v letech 2000 a 2008. Do finále se ale Květoslav Svoboda nikdy neprobojoval. Od rozpadu Československa se to v plaveckých závodech povedlo pouze Danielu Málkovi a dnes ráno Barboře Seemanové. „Barča už může překvapit jenom samu sebe a třeba k té medaili bude mít blízko,“ hodnotí šance dvacetileté plavkyně rodák ze Znojma, který má z historického úspěchu velkou radost.

Plavecké zastoupení má Česká republika ve finále olympiády po 21 letech, co na to říkáte?

„Je to opravdu fantastické. Hlavně tím způsobem, jakým do toho Barča šla. Už od zisku titulu mistryně Evropy, je vidět, že práce, kterou odvádí s trenérkou Petrou Škábovou, je skvělá. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout, co to je za disciplínu. 200 metrů volným způsobem je jedna z nejtěžších disciplín, která je obsazována světovými velmocemi. Řekl bych, že samotné finále, je úspěch na úrovni medaile. Barča už může překvapit jenom samu sebe a třeba k té medaili bude mít blízko.“

Seemanová po semifinále prohlásila, že má ještě rezervu. Myslíte, že může ve finále svůj čas ještě zlepšit?

„Bára je ve finále a může se stát cokoliv! Vidíme, že mladší plavkyně se tlačí dopředu, protože ten rok navíc je posunul dál. Musely přizpůsobit přípravu tomu, když nemohly trénovat. Tohle je přesně moment, kdy se může stát vážně cokoliv.“

Ve finále bude soupeřit s hvězdami Titmusovou nebo Ledeckou, může jí tempo ostatních vybičovat k tomu, aby taky zrychlila, nebo plavec v dráze ostatní soupeře vůbec nevnímá?

„Je evidentní, že mají tu dvoustovku rozplánovanou a natrénovanou. Myslím si, že Bára má na svojí straně trošku výhodu, získává na obrátkách, získává při výjezdech a dopad má excelentní. Myslím si, že to bude všechno v jedné linii. Když vezmu v potaz fazónu Titmusové, co předvedla na čtyřstovce, tak možná uskočí na čas kolem 1:53 nebo 54. Ale je to závod od závodu, únava přichází. Takže to klidně může být vyrovnané, a ten čas z její strany nemusí být tak rychlý.“

Kdybyste tedy měl zhodnotit, jak velká existuje šance na medaili?

„Bára byla desátá nebo jedenáctá ve světových tabulkách s časem, s kterým vyhrála mistrovství Evropy. Najednou s podobným časem postoupila z pátého místa. Samozřejmě má někdo lepší formu, někdo horší, některá děvčata nezaplavala tak, jak mají třeba osobní rekordy. Ale když jsem měl možnost se na ty závody dívat, tak nemyslím, že u nich bude takové enormní zlepšení. Můj osobní názor je, že se medaile bude motat někde za pětapadesáti.“ (Seemanová plavala v semifinále čas 1:56:14)

Jak finálová účast na Hrách pomůže Báře do další kariéry, třeba už směrem k Paříži?

„Obrovsky. I podle rozhovorů, které jsem měl možnost číst a poslouchat, z ní bylo cítit to uvolnění po splnění cíle. Tím bylo dostat se do finále. U nás plavců je to po 21 letech, takže opravdový úspěch. Navíc to předtím byl Dan Málek, takže u žen je to úplně poprvé (od vzniku samostatné České republiky). Tohle může přinést uvolnění v závodě, jen toho využít. Protože ta technika a skluz je excelentní.“

Sám jste se představil na třech olympiádách, v čem je závod na Hrách jiný?

„Má to dva aspekty. Zaprvé mediální tlak, který je najednou obrovský. I na lidi, kteří nejsou úplně hvězdy, a jak slyším z českých úst ‚jedou na olympiádu do počtu.‘ Ale musíme si uvědomit, že dostat se na olympijské hry v těch kvótách, nikdo nemá zadarmo. A je to stejné jako v životě, někdy se něco povede, jindy se to zase nepovede. Druhý aspekt je to, co se tam děje. Lidi se stejným cílem se potkávají na společných Hrách. Ta motivace, zažít to znova, byla aspoň pro mě to největší.“

Pomůže tenhle úspěch českému plavání?

„V téhle době obrovsky. Máme plavce, kteří dělají dobré výsledky v seniorské reprezentaci, potom juniorské reprezentanty, těm je dnes třeba sedmnáct, osmnáct let. Ale bohužel, jak vnímám kolem sebe, tak končí děti kolem čtrnácti až šestnácti, protože ta pauza byla dlouhá, pro některé oddíly de facto zničující, přišly o spoustu členů. A já se budu chtít ptát a zjišťovat, co budeme dělat za čtyři až pět let? Ta generace nám bude chybět.“

Máte na mysli pauzu způsobenou koronavirem?

„Jednoznačně. Nechtěl bych urazit jiné sporty, nebo znít tak, že plavci měli všechno nejhorší. Ale jenom to, že naše sportoviště byla otevřena až v poslední vlně, hovoří za vše. Z českých plavců se stali atleti, posilovali všemi různými způsoby, zkoušeli ostatní sporty. Jenže ty děti chtěly do vody a nemohly. Některé kvůli tomu odešly.“