Unikátní prostředí: písek a železo! Ostrava uvidí olympijskou generálku

Unikátní genius loci. Ostravský turnaj v oblasti Dolních Vítkovic má neopakovatelnou atmosféru. Pro hráče, trenéry i fanoušky. Není divu, že drtivá většina zúčastněných si ještě před prvním tréninkem fotí zrezivělé pece, potrubí, žebříky. Vítejte v ocelovém městě!

„Neskutečné místo, opravdu unikátní prostředí,“ říkala například trojnásobná olympijská vítězka Kerri Walshová Jenningsová z USA. I pro české páry je Ostrava stále speciální. Nejenom díky kulisám. Nausch-Sluková s Hermannovou tady vyhrály hned první ročník v roce 2018, Perušič se Schweinerem byli o rok později senzačně stříbrní. Oba elitní české páry si už olympiádu zajistily, v Ostravě mohou nabrat poslední body do olympijského žebříčku. A případně si v něm vylepšit postavení.

„Je super, že už kvalifikaci máme,“ přitakal Ondřej Perušič. „Když jsme se připravovali na sezonu, tak jsme počítali s tím, že držíme olympijskou pozici. Ale zároveň, že budeme muset bojovat do tohoto posledního turnaje o to, abychom si ji udrželi. O to cennější je, že se nám povedly turnaje v Kataru a v Mexiku. Vážíme si toho a užíváme si to.“

Stejně akci vnímají i Nausch-Sluková s Hermannovou. „Je to trošičku uklidňující pocit,“ souhlasila Hermannová. „Už se jenom čeká, až bude olympiáda potvrzená černá na bílém. Na druhou stranu, i kdybychom kvalifikované nebyly, tak chceme jít do turnaje s tím, že ukážeme nejlepší volejbal, který máme natrénovaný a který umíme. Chceme tady zůstat o trochu déle než v posledním ročníku. Půjdeme do toho tak jako tak naplno!“

1600 Tolik tun písku z pískovny Střeleč v Českém ráji je potřeba na čtyři soutěžní a dva tréninkové kurty turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open.

Minulý podnik v Soči nejlepší ženský pár vynechal. Nausch-Slukovou trápily lehké zdravotní problémy. „Krk už je snad lepší,“ říkala před turnajem. „Nedá se to vyřešit ze dne na den, ale myslím si, že jsem dostatečně připravená tady zabojovat o nějaké hezké umístění.“

O olympijskou nominaci stále bojují také Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková. Ostrava pro ně bude ostrá generálka na finále Kontinentálního poháru, kde by si mohly Tokio vybojovat. „Jdeme do turnaje s odvahou, nadšením a těšíme se, že si zahrajeme znovu před českými diváky a věříme v co nejlepší výsledek,“ hlásila Michala Kvapilová. „Finále Kontinentálního poháru nás čeká po ostravském turnaji. Tady je to jedna z posledních šancí si naostro vyzkoušet, co jsme přípravě daly a co můžeme ještě upravit do finále poháru na konci června.“

V hlavní soutěži bude 32 mužských a 32 ženských párů. Nechybí aktuální světové jedničky Anders Mol a Christian Sorum z Norska (obhajují vítězství z roku 2019) a Sarah Pavanová s Melissou Humanovou-Paredesovou z Kanady. Přihlášené jsou i vítězky ročníku 2019 – Agatha Bednarczuková s Eduardou „Duda“ Lisboaovou z Brazílie.

Do ochozů může omezený počet fanoušků (1000). Lístky na kvalifikaci, základní skupiny i víkendové boje o medaile ještě budou k dispozici v síti Ticketportal. „Podařilo se nám ještě uvolnit několik desítek lístků na víkend, které byly původně blokované pro FIVB a jejich partnery. Prodej spustíme ve středu v poledne,“ informoval Marek Tesař z promotérské společnosti Raul.

„Za to jsme všichni rádi, sport bez diváků je smutný. A zrovna beachvolejbal je hezký na koukání, hezký na atmošku. Když se to spojí s hudbou na centrkurtu, tak je to zážitek pro všechny,“ pochvalovala si Barbora Hermannová.