Pomsta za fotbalisty? Snad budeme skórovat víc, věří Perušič a Schweiner

Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili mezi nejlepších osm na čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open. V osmifinále porazili Robina Seidla a Philippa Wallera z Rakouska 2:1 (-18, 19, 10). V boji o semifinále je čekají Italové Paolo Nicolai a Daniele Lupo (16 hodin). Čeští bombarďáci věří, že „pomstí“ fotbalisty, kteří včera s Itálií v přípravě padli 0:4. „Doufám, že budeme víc skórovat, to by smrdělo fiaskem. Samozřejmě se pokusíme,“ usmíval se Ondřej Perušič.

První set s Rakušany jste prohráli, kolik sil vám vzal obrat?

Perušič: „Myslím, že nás to stálo hodně sil. Rakušané zahráli hodně dobré utkání, kdyby se nám nepovedlo udržet druhý set, tak bychom se nemohli divit, že jsme prohráli 0:2. Hráli výborně od servisu, na ztrátě. Myslím, že se nám povedlo lépe přihrávat a lépe si útoky připravovat, což je proti takovému týmu klíčové. A za druhé se nám dařilo bránit, co jsme si s trenérem připravili před zápasem. Dodržovali jsme taktické pokyny, z toho plynulo několik dobrých bloků od Davida a několik vybraných míčů ode mě.“

Překvapily vás chyby Rakušanů ve třetím setu?

Schweiner: „Byl jsem za to hodně rád. (usmívá se) V prvním setu jich moc neudělali, i když tlačili na servisu, na ztrátě, hráli vlastně bezchybně. Chyby přišly v pravou chvíli a jsme za to rádi.“

Ve čtvrtfinále jdete na Italy Nicolaie a Lupa. Čím jsou nepříjemní?

Perušič: „Zatím jsou v sezoně hodně nevyzpytatelný tým. Několikrát předvedli vyloženě špatné výkony, vypadli relativně brzy. Ale mají stříbro z olympiády a všichni víme, že dovedou zahrát výborně. Bude to zajímavé i z taktického hlediska, protože se známe, trénujeme spolu. Náš trenér je Ital, s oběma z nich hrál a trénoval.“

O to lépe budete nachystaní?

Schweiner: „Příprava bude stejná jako na všechny jiné týmy. Andrea už teď běžel na hotel stahovat videa a dělat statistiku. Italové, i když se to nezdá, opravdu pracujou.“ (usmívá se)

Pomohla vám k postupu i dobrá psychika?

Schweiner: „To by asi měli posuzovat jiní, ale možná psychika hrála roli díky divákům. Stál za námi celý dav a každý bod, co jsme udělali, cítili o to víc.“

Perušič: „Kdyby se turnaj hrál na kurtu číslo čtyři v Číně, tak Rakušáci vyhrajou 2:0. Atmosféra nás držela psychicky nahoře a umožnila nám otočit v koncovce druhý set.“