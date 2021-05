Čeští skateboardisté bojují o olympiádu, v kvalifikaci v USA jsou tři

Z českých reprezentantů se na závod vydává trojice jezdců, kteří ještě mohou dosáhnout účasti na nadcházejících olympijských hrách v Tokiu, kde se skateboarding představí poprvé ve své více než půl století trvající historii. V disciplíně street, která imituje jízdu na překážkách z ulice, se do bojů zapojí mistři ČR z posledních dvou let Maxim Habanec a Martin Pek. Ti momentálně po započtení posledního domácího mistrovství a národnostních kvót, drží 23. respektive 28. místo. Na olympijské hry se však podívá jen dvacítka nejlepších. Mimo závod Dew Tour budou mít oba jezdci možnost sbírat poslední body také na červnovém mistrovství světa v Římě.

„Dlouhá pauza od závodění se podepisuje hlavně na tom, že si jezdci odvykli na závodní ruch ve skateparku. V tréninku se proto zaměřujeme z velké části i na to, abychom tempo závodu navodili a jezdci jej co nejvíce vytěsnili a soustředili se jen na triky,“ popisuje přípravu trenér reprezentace Tomáš Weimann.

Třetím jezdcem, který se do USA vypraví, bude Jan Tomšovský, úřadující mistr ČR v disciplíně park, která odkazuje k počátkům skateboardingu a jízdě ve vypuštěných kalifornských bazénech. Tomšovský dost možná přijde o možnost jet mistrovství světa, protože světová organizace World Skate pravděpodobně před uzavřením olympijské kvalifikace nevypíše pro jeho disciplínu termín. Vše tak bude muset vložit do jediného závodu Dew Tour, protože jen umístění na vyšších příčkách mu z jeho aktuálně 33. místa po započtení kvót může zajistit postup do Tokia.

Do Des Monienes vyrazila celá světová špička, posledním takto velkým závodem bylo mistrovství světa v Brazílii před téměř dvěma lety, kdy ve streetu a parku dominovali Američané Huston a Reynolds, v ženách pak ve streetu Brazilka Rosaová a v parku Japonka Okamotoová.

Program Dew Tour

20. 5. kvalifikace Park

21. 5. kvalifikace Street

22. 5. semifinále Street a Park

23. 5. finále Street a Park