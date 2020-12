Skejťák Habanec o sociálních sítích: Čas radši nepočítám, TikTok mě chytl!

Předvádění se na sociálních sítích je prý pro skateboardisty vlastně normální situace. „Na skejtu se vždycky všechno natáčelo a dělaly srandičky,“ usmívá se Habanec, který je na internetu jedním z nejvýraznějších českých sportovců.

Čas strávený správou svých profilů či točením videí radši ani nepočítá. „Fakt to dělám, jak mám náladu,“ tvrdí a doufá, že může dávat příklad mladým. „Dělám to, co mě baví a živí a vypadá to, že snad nějakou chvíli ještě bude. Myslím, že je důležitý, že lidi, co začínaj na skejtu, můžou vidět takovou cestu…“

A co je jeho srdcovka? „Baví mě víc natáčet a vyprávět příběh, takže asi YouTube. Ale poslední dobou je Instragram hrozně příjemnej třeba díky Instastories, něco rychle natočit. Na druhou stranu mi to trošku krade obsah, aby se to neopakovalo. Twitter mě nikdy nechytl, TikTok mě baví víc, mám tam normálně profil,“ přiznává, i když: „Ta aplikace mě úplně ničí.“

Na Štvanici zaujal 15letý jezdec z Německa