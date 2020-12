V Dubaji nás trápí ochranka. Parádní místa, ale vyhazov během pár minut

Maxim Habanec se vrátil se skateboardem do ulic • Instagram

Maxim Habanec se vrátil se skateboardem do ulic

Kde začít? Zrovna sedím v kraťasech na balkoně v Dubaji, asi ve čtyřicátém patře, a přemýšlím, do jakého skateparku si půjdem zatrénovat dneska. Asi tři měsíce se řešilo, kam s klukama z repre pojedeme na soustředění. Vzhledem k omezení cestování bylo dlouhou dobu ve hře Portugalsko, které svítilo zeleně na semaforu. Jenže těsně před tím, než jsme chtěli odletět, dorazila druhá vlna, Portugalci začali všechno zavírat a nám by hrozila karanténa v hotelu. I proto, že v Česku začalo dost přituhovat a trénink venku už nebyl nic moc, začali jsme pokukovat po dalších místech, kam by se dalo ještě jet. Nakonec jsme našli nejlepší řešení: Dubaj.