Sprint pro skejt z večeře. Habanec má i tak olympiádu na dosah

Skateboardista Maxim Habanec vybojoval o víkendu v konkurenci 131 jezdců na závodě Dew Tour v Americké Des Moines jako pátý nejlepší Evropan celkové 25. místo a připsal si důležité body do olympijské kvalifikace. O účast na LOH v Tokiu bude bojovat za dva týdny na mistrovství světa v Římě.

Předposlední závod olympijské kvalifikace provázeli po celou dobu problémy s počasím. Český reprezentant tak zažil hektické chvíle před semifinále, jehož program byl kvůli dešti nejprve o den odložen na neděli, aby se později zase rozhodlo o jeho startu v sobotu.

„Nejdřív přišel mail, že se ruší semifinále a bude druhý den. Šli jsme na večeři k parku, a když jsem dojedl burrito, tak jsem viděl, že moje skupina už trénuje. Oni to zase změnili a info přišlo emailem, ale na něm není člověk pořád. Dal jsem sprint na hotel pro skejt a totálně vyflusaný jsem to nějak stihl. Nikdy jsem ale takový zmatek nezažil,“ přibližuje zmatky Habanec. Lepší umístění ho stál poslední trik na největší zídce v parku, do finále postupovalo jen nejlepších osm jezdců.

Na Hry do Tokia se podívá pouze nejlepší světová dvacítka závodníků, po započtení mistrovství a kvót jednotlivých zemí, se Habanec pohybuje kolem 23. místa a šanci na postup tak má stále ve svých rukou. O tom, kdo bude součástí historicky první účasti skateboardingu na OH, se bude rozhodovat od 30. května v Římě.

Maxim Habanec a jeho jízda na Dew Tour: