Habanec na MS zabojuje o Tokio, startuje i patnáctiletá naděje

Po návratu z USA a prestižní události Dew Tour se skateboardisté přesunuli do italské metropole. Světový šampionát v Římě může přinést českou účast na olympijských hrách v Japonsku, kde se skateboarding představí poprvé v historii. Nejblíže průniku mezi světovou dvacítku je Maxim Habanec.

Úřadující mistr republiky se představí v disciplíně street, která se odehrává na překážkách imitujících schody, zídky a zábradlí z ulice. Na Hry vyrazí jen dvacet nejlepších na světě. Habanec se po započtení národnostních limitů pohybuje kolem 23. místa, potřebuje tak posbírat vysoké body. Schopnosti ukázal na posledním mezinárodním závodě, kde se pohyboval na hranici nejlepších třiceti jako pátý z Evropanů. Šestinásobný mistr republiky ovšem v americkém Des Moines nezajel ani jednu čistou jízdu, která by jej do top dvacítky pravděpodobně dokázala posunout.

„Těším se jak na závody, tak do Říma,“ hlásil Habanec před odjezdem. „Je skvělé, že se takový závod jede konečně v Evropě a ještě ve městě s takovou historií. Na druhou stranu nás čeká týden v bublině, kdy budeme jen na hotelu a skateparku. Jsem rád, že se dá zase naplno závodit a že půjde opravdu o všechno,“ prohlásil český šampion, který se ještě v domácích podmínkách snažil nahříváním léčit zablokovaná záda. „Doufám, že do závodu budu už stoprocentní.“

Naději na Tokio má stále také čtyřnásobný mistr republiky Martin Pek, který však stejně jako Habanec musí mířit za vysokým umístěním a spoléhat se na zaváhání jezdců před sebou. Na posledním závodě Dew Tour mu sice nevyšla kvalifikace, ale z mezinárodních akcí má dlouholeté zkušenosti. První titul nejlepšího českého jezdce vyhrál už v roce 2007, pak však jeho kariéru zastavilo vážné zranění. Navzdory všem prognózám se ale dokázal před pěti lety vrátit mezi domácí špičku.

Do Říma vyrazila sbírat zkušenosti s premiérovým mistrovstvím teprve patnáctiletá závodnice. Antonie Bakošová je však již držitelkou dvou posledních domácích titulů z dospělé kategorie.

„Fakt jsem se sem těšila a zatím to splnilo všechna očekávání. Megadobrý!“ smála se absolutní novicka v české výpravě po tréninku. Mladá naděje nebojuje o cestu do Tokia, myslí na účast na příštích letních olympijských hrách v Paříži, kde se skateboarding představí znovu. „Bohužel jsem zrovna po zranění, takže nemůžu čekat nějaký famózní výkon, ale těším se na atmosféru a až osobně poznám skejtové legendy a zažiji vyšší úroveň skateboardingu, než na který jsem z Česka zvyklá,“ prozradila Bakošová. „Bude to pro mě obrovská zkušenost. Zatím jsem byla jen na našem mistráku, takže tohle je úplně jiný level a je to fakt hustý.“

Jezdit na skateboardu začala se sestrou pro zábavu. „Po dvou letech jsme si řekly: Jo, jdeme zkusit závody!“ líčila Bakošová své začátky. Cíle do budoucna má jasné: „Objíždět závody po celém světě, podívat se do všech těch míst. Největším cílem je olympiáda 2024.“

Český tým doplní také Jan Navrátil, třetí z mistrovství republiky, a David Luu. Oba jsou stále aktivní i v mládežnické kategorii do 23 let a do Říma odcestovali sbírat zkušenosti hlavně pro příští olympijský cyklus.

Jako první v konkurenci 130 závodníků a 60 závodnic do boje zasáhne Bakošová. Kvalifikace mužů přijde na řadu ve čtvrtek.

Program MS v Římě:

Středa - Kvalifikace ženy

Čtvrtek - Kvalifikace muži

Pátek - Semifinále ženy

Sobota - Semifinále muži

Neděle - Finále ženy, Finále muži

