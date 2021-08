Zápas dodává hvězdy pro MMA. Medailista z Pekingu vysvětlil proč

Z jednoho nejtradičnějších olympijských sportů čerpá jeden z těch nejmodernějších ty nejlepší jedince ve své organizaci. Z řecko-římského zápasu se často rekrutují bojovníci do UFC v MMA neboli smíšených bojových umění. Český bývalý zápasník a současný trenér Marek Švec pro czechteam.tv vysvětlil důvody, proč tomu tak je. Podle něj je základ jejich úspěchu díky bojům na zemi.

Zatímco řecko-římský zápas bojuje o holé přežití na olympijských hrách, kdy už se v minulosti několikrát uvažovalo, že by mohl být dokonce vyřazen, tak UFC každoročně získává na atraktivitě a přitahuje čím dál víc diváků a fanoušků. Ačkoliv v jednom ze zakládajících sportů OH není cílem knokautovat soupeře, tak bojové základy se zápasníkům mohou hodit dál v kariéře v příbuzném odvětví.

Bývalí zápasníci jsou totiž jedněmi z nejlepších bojovníků v kleci. „Je to dáno tím, že jak volnostylaři, tak i ti z řecko-římského stylu musí umět bojovat na zemi, zvládat spoustu technik - jak přehodit, přetočit soupeře,“ vysvětlil v Sazka studio Stromovka bývalý zápasník a bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2008 Marek Švec.

Nynější 48letý trenér také přišel s teorií, proč tomu tak je. „U MMA zápasníků se většina věcí rozhoduje až na zemi. Málokrát vidíme, že by někdo někoho ukopal, umlátil pěstmi nebo knokautoval. Většinou se snaží soupeře dostat na zem a tam ho zpacifikovat tak, aby už nevstal,“ vysvětluje Švec.

Ačkoliv se jedná o příbuzné sporty, tak jeden z těch nejmodernějších posledních let bývalého zápasníka neoslovil. „Tenhle sport mně nijak neoslovil. Nemám nic proti němu, ale mám raději klasický zápas, kde jsou daná pravidla, co se smí a co ne. U MMA se smí úplně všechno,“ podotýká rodák z Havlíčkova Brodu trenér české zápasnické reprezentace.