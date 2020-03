Olympiáda 2020 | Reakce na odklad LOH: Strýcová je v šoku. Svět se změní, tuší Spilková | iSport.cz

Strýcová: Nevím, jak dlouho budu pokračovat

„Je to čerstvé, takový šok, že to je letos zrušené. Olympiáda pro mě byla velkou motivací, ale nejsem v tom sama. Tak to prostě je a musíme se s tím srovnat,“ uvedla pro ČTK Barbora Strýcová. Třiatřicetiletá světová deblová dvojka a 31. hráčka dvouhry už před touto sezonou zvažovala, jestli dál pokračovat v kariéře. „Zatím budu hrát dál, ale jak dlouho to bude, to momentálně říct nedokážu. Sama nevím.“

Hradilek: Zvítězil rozum

„Jsem rád, že víceméně zvítězil rozum a že se olympiáda neodehraje za každou cenu. Že dostalo přednost vyřešení té pandemické situace,“ vzkázal kajakář Vavřinec Hradilek přes agenturu Sport Invest.

Fuksa: Těšil jsem se, jak to v létě prodám

„Hodně mě to mrzí. Do poslední chvíle jsem doufal, že se to nějak vyřeší a že za čtyři měsíce se olympiáda uskuteční. Člověk samozřejmě všechny důvody chápe, ale to prvotní zklamání je veliké,“ uvedl kanoista Martin Fuksa. „Loni v říjnu jsme začali přípravu s tím, že trénujeme na olympiádu. Dosud bylo všechno perfektní a hrozně jsem se těšil, že to budu moci v létě prodat. Nakonec z toho není nic a musíme čekat další rok. Je otázkou, jestli budou alespoň nějaké závody, nebo v této sezoně nebudu závodit vůbec. Aktuálně je to jeden velký otazník.“

Synek: Už nejsem nejmladší

„Odložení o rok pro mě znamená lehkou komplikaci v tom, že už nejsem nejmladší a samozřejmě bude těžší a těžší se připravit,“ tuší veslař Ondřej Synek. „Ale zase na druhou stranu - jaká situace panuje ve světě, tak si myslím, že je to nejrozumnější rozhodnutí a věřím, že se celá situace uklidní a příští rok budou ty olympijský hry úžasný a skvělý.“

Krpálek: Odložení vítám

„Je to lepší rozhodnutí, než olympiádu odkládat o měsíce s tím, že výsledek bude stejně nejistý,“ říká olympijský vítěz z Ria Lukáš Krpálek. „Bylo by nesmyslné organizovat olympijské hry za každou cenu s řadou omezení a restrikcí. Odložení o jeden rok vítám, budou to hry, které si my sportovci, diváci a další lidi zasloužíme.“

Kvitová: Je dobře, že víme, na čem jsme

„V současné situaci je to určitě dobré rozhodnutí. Už se těším to Tokia příští rok,“ říká bronzová medailistka z Ria Petra Kvitová. „Je dobré, že konečně víme, na čem jsme.“

Kostelecký: Čumím, že to udělali

„Logicky to vyústilo v odložení. Je pravda, že v dané situaci si hry nedovedu představit,“ chápe situaci olympijský vítěz v trapu z Pekingu 2008 David Kostelecký, pro nějž by šlo v Tokiu už o šesté hry. „Přesunout to není sranda a čumím, že to udělali. Můžeme být rádi, že hry vůbec proběhnou, i kdyby to za rok mělo být ve stanech, když to řeknu blbě.“

Beran: Jsou přednější věci než sport

„Všechno špatné je pro něco dobré. Mám rodinu a jsou věci, které jsou přednější než sport,“ má jasno kordista Jiří Beran. „Olympiáda je sportovní svátek, na který všichni cílí, a možná bude rok těžké překlenout pro sportovce, kteří už se kvalifikovali. Chtěl jsem po olympiádě ještě u šermu vydržet, ale už ubrat v tréninku. Takhle toho tolik neubude.“

Holasová: Snad zůstanou kritéria

„Dalo se to docela čekat. Myslela jsem, že to posunou třeba tak o půl roku, a vyšel z toho rok," konstatuje sportovní gymnastka Aneta Holasová, která už měla jistou účast. „To by měli nechat. Není důvod, proč by se to mělo měnit. Maturitu jsem původně odložila, ale teď se začnu soustředit i na školu.“

Spilková: Nebylo vyhnutí

„Nebylo vyhnutí,“ řekla golfistka Klára Spilková, jež před čtyřmi lety byla u návratu golfu do programu her v Riu. „O to větší motivaci budu mít se připravit a kvalifikovat na olympijský turnaj v roce 2021. Věřím, že to bude ještě větší oslava sportu a života než kdykoli předtím, protože svět se určitě změní.“

Kreuziger: Rozumné řešení

„Je to určitě velká škoda po té sportovní stránce, ale zdraví je v tento okamžik na prvním místě a myslím, že jde o rozumné řešení. Zcela s tím rozhodnutím souhlasím a podporuji ho," řekl ČTK cyklista Roman Kreuziger. „Roky bohužel letí, ale je třeba si to obrátit a najít si na tom pozitivní stránku věci, kterou je, že teď má člověk o rok více na přípravu. S tím, že teď je nejdůležitější spojit síly a hlavně překonat epidemii, protože každý z nás je za to zodpovědný. A když budeme dodržovat pravidla, brzy se z toho dostaneme. Pak přijdou i ty sportovní akce."