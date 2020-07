Olympiáda 2021 | Peklo v horké komoře. Veslařky vyzkoušely, jaké vedro bude na olympiádě | iSport.cz

Vedro a obrovská vlhkost vzduchu. Na sportovce čeká v Tokiu malé peklo. Veslařky Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou už tak trochu tuší, do čeho půjdou. Vyzkoušely trénink v tzv. Heat Chamber, horké komoře, která simuluje japonské podmínky. „Dvoje saunová kamna jedou naplno, horké kameny se polévají vodou, aby vlhkost byla co největší… Jestli opravdu takhle bude v Tokiu, bude to příšerný,“ přiblížila Fleissnerová. „Ale snad ne, bude se tam přece pohybovat vzduch, bude to lepší,“ doufá.