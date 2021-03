TOP čeští smolaři na olympiádě: sny zmařil kůň i bomba od Hingisové

Každý sportovec moc dobře ví, že úspěchu nejde dosáhnout bez příslušné dávky štěstí. Nebo alespoň nesmí mít smůlu... Vybrali jsme ty nejkřiklavější příklady, kdy právě neuvěřitelná porce nešťastných událostí zasáhla do olympijských šancí českých sportovců. V případě Romana Šebrleho to skončilo „jen“ stříbrem místo zlata, u dalších zásah shůry znamenal doslova vyrvání medaile z ruky.

Roman Šebrle je olympijským vítězem z Atén v roce 2004, nejcennější zlato měl ale nejspíš získat už o čtyři roky dříve v Sydney… Třetí pokus v hodu diskem pozdějšího vítěze Erkiho Noola totiž provázel rozhodčími nereflektovaný přešlap - a českému hrdinovi na konci soutěže desetibojařů chybělo ke zlatu pouhých 36 bodů. Šebrle o „ukradeném“ olympijském zlatu: Postupně mě to začalo mrzet! - čtěte zde »

Dalším smolařem je moderní pětibojař David Svoboda - i on mohl slavit medaili dříve než v Londýně 2012. V Pekingu čtyři roky před tím si totiž vylosoval neposlušného koně Chun-chuna, který to po několika karambolech napálil do čínské zdi a shozeného Svobodu ještě málem trefil kopytem. Rázem bylo po jakýchkoliv nadějích...

Andrea Sestini Hlaváčková pod pěti kruhy v Riu 2016 kráčela s parťačkou Lucií Hradeckou do finále, když to přišlo - hvězdná soupeřka Martina Hingisová při odvracení mečbolu napálila míček přímo do obličeje české tenistky. Ta otřesená sice dohrála, ale z postupu už nebylo nic. Se zlomenou klíční kostí pak ještě marně v českém duelu bojovala o bronz, a protože Hradecká urvala bronz s Radkem Štěpánkem v mixu, jako jediná Češka v Brazílii nezískala tenisovou medaili. Aspoň že už měla stříbro z Londýna...

Také v Riu se udál příběh deblkanoistů Jonáše Kašpara s Markem Šindlerem. Ve finálové jízdě na kanálu Whitewater Deodoro mířili za zlatem, jenže dvě branky před cílem medailový sen utopili nešťastným eskymákem.

Jarmila Kratochvílová získala stříbro na olympiádě v Moskvě 1980 a o čtyři roky později si mohla před cestou do Los Angeles brousit zuby na boj o vysněné zlato. Jenže komunističtí vládci tehdejšího sovětského bloku rozhodli jinak - a šanci na medaili škrtli všem, nejen Kratochvílové.