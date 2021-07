Olympiáda v TV: kde sledovat přímé přenosy a záznamy z Tokia bez omezení?

První trio českých sportovců odletělo do Tokia • Dominik Bakeš (Sport)

Část české olympijské výpravy vyrazila v pátek do Tokia vládním speciálem • Pavel Mazáč / Sport

Čeští basketbalisté Ondřej Balvín, Tomáš Satoranský a Patrik Auda před odletem do Tokia • ČTK / Krumphanzl Michal

V pátek 23. července bude v Tokiu po třech letech opět zapálen olympijský oheň. Letní olympijské hry 2021 se konají od 23. července do 8. srpna. Narozdíl od předchozích olympiád nepokryje kompletní program Česká televize, která je pro LOH v Tokiu omezena počtem odvysílaných hodin. Kde tedy sledovat LOH 2021 v TV bez omezení? Příinášíme kompletní přehled možností.

Vlastníkem vysílacích práv prakticky pro celou Evropu je společnost Discovery, která následně nabízí možnost vysíláním jednotlivým televizním společnostem. V Česku má podepsanou sublicenční smlouvy s Discovery pouze Česká televize, která disponuje 300 hodinami premiér na stanici ČT Sport.

Kde sledovat LOH Tokio 2021 v TV?

Přímé přenosy v češtině nabídne v omezeném režimu ČT Sport, nepřetržité vysílání pak můžete sledovat na stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Eurosport navíc nabídne neomezené streamovací vysílání, ke kterému získat přístup při předplacení Eurosport Player.

K olympijským kanálům získají přístup i předplatitelé O2 TV Sport Pack nebo tarifů O2 TV Bronzová a vyšších. Podobnou službu svým zákazníkům nabídne i T-Mobile a Vodafone.

Nejvýhodněji vyjde měsíční předplatné Eurosport Player, za které český divák zaplatí 129 Kč / měsíc. Zároveň Eurosport do 1. srpna spustil akční nabídku, kdy si můžete pořídit roční předplatné Eurosport Player za 319,5 Kč / rok. Tím si zajistíte všechny dostupné přenosy z LOH 2021 i ZOH 2022, protože se očekává že podobná situace s vysílacími právy nastane i v únoru příštího roku při zimních olympijských hrách v Pekingu.

Program LOH Tokio 2021 na Eurosportu

Letní olympijské hry 2021 na iSport TV

Na iSport TV v průběhu olympiády nabídneme sérii rozhovorů s olympioniky a reportáží k aktuálnímu dení na LOH. Ve spolupráci s Českým olympijským týmem pak byla vytvořena digitální platforma CzechTeam.TV, která přinese např. záběry ze zákulisí olympiády nebo souhrn každé dne na LOH v Tokiu. V pražské Stromovce pak vznikne Sazka Studio Stromovka.

Česká televize na LOH 2021 v podmínkách nevýhradního vysílatele

„Česká televize má jako nevýhradní vysílatel limity časové i programové. Můžeme v součtu odvysílat tři sta hodin premiér, a to pouze na jednom kanálu a bez možnosti využití webového streamu s odlišným programem. Dle licenčních ujednání bude Česká televize vyrábět národní program s výrazným zaměřením na účast českých sportovců,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský a doplňuje, co tato omezení budou znamenat pro diváky: „Při nejlepší vůli nemůžeme poskytnout stejně velkorysý obsah všem olympijským disciplínám. Z olympiády v Riu jsme vysílali na dvou programech a osmi streamech, a kromě české účasti nabízeli medailovou fázi téměř všech sportů. To nyní nepůjde. Prioritou tak pro nás zůstávají disciplíny s medailovými ambicemi našich reprezentantů a olympijské starty českých sportovců.“

„Časový posun přesune většinu živého olympijského vysílání zejména do brzkých ranních a dopoledních hodin, s koncem kolem třetí hodiny odpolední. Program ČT sport tak zkombinuje přímé přenosy doplněné odpoledními a večerními záznamy, na šestou večer je vždy naplánován hodinový souhrn dne, který nabídne také rozhovory se sportovci,“ doplňuje vedoucí projektu olympijského vysílání Robert Záruba. V prvním týdnu se vysílání ČT sport zaměří zejména na výkony českých tenistů a vodních slalomářů, z tradičních velkých olympijských sportů pak na gymnastiku a plavání. Ve druhém se přidá atletika a z pohledu českého zastoupení dostane prostor třeba kanoistika.