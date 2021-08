Neusser kritizuje ČOV: Skandál olympiády, ale za nic nemůžeme. Ach jo...

„Největší skandál olympiády, zmařené několikaleté úsilí medailových nadějí. ČOV sám přiznal, že nezajistil dodržení hygienických opatření. Po týdnu „vyšetřování“ ČOV: za nic nemůžeme, nikdo od nás nechyboval, nic se nestalo, vše v pořádku. Ach jo...,“ napsal v sobotu na Twitter Filip Neusser, nový šéf Národní sportovní agentury.

Reagoval na závěry vyšetřování, které tentýž den zveřejnil Český olympijský výbor. „Prostudovali jsme všechny dostupné dokumenty a mluvili jsme s velkou částí pasažérů, abychom si udělali komplexní obrázek o situaci. Nedošlo sice k žádnému systémovému pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, ale porušení některých pravidel mohlo přispět ke sportovním tragédiím, takže z toho musíme vyvodit důsledky. Posoudí je výkonný výbor ČOV při zářijovém zasedání,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval, který vyšetřoval okolnosti letu společně s místopředsedou Filipem Šumanem.

Neusser už dříve kritizoval rozhodnutí, že možné nedostatky u zajištění bezpečnosti letu olympijského speciálu se sportovci vyšetřovali přímo členové ČOV, který let pořádal. Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem projednal sestavení komise pod vedením odborníků. „Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vlastní vedení. Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyřešit celé toto pochybení. Na to jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ uvedl.

Během letu nebyla zcela dodržována protiepidemická opatření, jako například důsledné zakrytí dýchacích cest. „Přestože jde hlavně o osobní zodpovědnost každého jednotlivce, klíčové pro nás je připravit pravidla a opatření směrem k zimním olympijským hrám v Pekingu, které s velkou pravděpodobností budou probíhat v podobném režimu jako nyní hry v Tokiu, aby se situace nemohla opakovat,“ dodal Šuman.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně 14 sportovců. Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala.

