13. den LOH ONLINE: Ondra poleze o medaile, další kolo hraje Spilková

Dočká se Česko dnes další medaile, případně i dvou? Šance na to rozhodně v 13. dnu olympijských her v Tokiu jsou! Největším medailovým želízkem v ohni je Adam Ondra, který zabojuje o cenný kov v mužském finále ve sportovním lezení. Spravit chuť si bude chtít Josef Dostál, kterého s Radkem Šloufem čeká semifinále a případně i finále deblkajaku. Do akce jdou i další Češi jako golfistka Klára Spilková, moderní pětibojaři či dálkový plavec Matěj Kozubek. Kompletní dění v Tokiu sledujeme ONLINE.