Olympijská města dnes: chátrající stadiony i nové byty. A co Tokio?

Monstrózní stadion známý jako Ptačí hnízdo byl postavený pro účely olympijských her, které se konaly v roce 2008 v Pekingu. Od té doby ovšem hledá své uplatnění jen těžko. Ožít by měl opět příští rok, kdy se tu má konat zahajovací a závěrečný ceremoniál zimních OH. • Profimedia