Češka šokuje! Bez moře o medaili z jachtingu. Mám šanci, věří Švíková

Na tuhle disciplínu je skvělý pohled. Windsurfařky v atraktivní třídě iQFoil doslova létají nad vodou pomocí takzvaného foilu, podvodního křídla, díky němuž může jejich loď plout bez tření vodní hladiny. A třiadvacetiletá Kateřina Švíková během olympijských závodů v Marseille létá i v přeneseném slova smyslu. Po základní části soutěže se našla ze čtyřiadvaceti závodnic na šestém místě a postoupila do pátečních rozjížděk o medaile.

Vítězka kvalifikace, Britka Emma Wilsonová, má už jistý postup do finále a jednu z medailí. Švíkovou čeká nejdřív čtvrtfinálová rozjížďka pro závodnice od čtvrtého do desátého místa z kvalifikačních jízd. První dvě postoupí do semifinále, kde se potkají s druhou a třetí po kvalifikaci. První dvě ze semifinále mají jistý postup do finále, kde si s Wilsonovou zajedou o barvu medaile.

„Když postoupím dál, mám pořád šanci bojovat o medaile,“ říká Švíková.

Olympiádu si vyjela vítězstvím na jarním nominačním závodě v Hyeres. Její sestra Barbora tenkrát dojela druhá…

„Objaly jsme se, řekly jsme si, že se máme rády,“ vyprávěla tehdy. „Prožívaly jsme to hodně. Obě jsme se podporovaly, nechaly jsme to na vodě, na břehu jsme to neřešily.“

Ve vodách kolem maríny v Marseille zvládla Švíková čtrnáct rozjížděk a stále se držela v postupové desítce. Ve středu například vyrazila na hodinový maraton kolem celého zálivu, během něhož se točila kolem ostrovu If hraběte Monte Christa.

Během čtvrtka absolvovala tři z původně plánovaných pěti rozjížděk a udržela se na postupovém místě. Což stačilo, protože zbývající jízdy organizátoři definitivně zrušili.

„Neměla jsem vůbec nervy. Šla jsem do toho dne, že musím jet stejně jako dny předtím a uvidíme, jak to dopadne,“ usmívala se.

V pátek má šanci připoutat Česko k obrazovkám v dalším sportu, který fanoušci moc neznají. Třída iQFoil je ostatně na olympiádě poprvé a na světových šampionátech se v ní jezdí teprve od roku 2021.

Fanoušci se budou moct naučit specifickou jachtařskou terminologii. Zjistí, jak důležité je foilovat (držet loď nad vodou), nebo co je halza (výraz pro otočku, neboli obrat plachetnice ve větru).

„Špatně jsem odstartovala, přišlo mi, že je lepší jet pořád rovně, nedělala jsem žádnou halzu. Měla jsem štěstí, že nějaké holky odhalzovaly pryč,“ hodnotila například Švíková poslední kvalifikační rozjížďku.

Teď už ji čeká velký den s medailovou šancí. Čtvrtfinálová rozjížďka startuje ve 14.03.

„Chci se pořádně vyspat, pokusit se trošku zregenerovat,“ plánuje před závodem.