Nečekaný pár: Jedna za Holandsko, druhá za Polsko: Nehlašte ty auty!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Na odlehlém kurtu 11 se v areálu Rolanda Garrose cítily před plnou tribunou českých fanoušků jako doma. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková před nimi obrátily zápas proti neutrálním hráčkám Jeleně Vesninové a Jekatěrině Alexandrovové a vyhrály v super tie-breaku. Dohromady se přitom daly na poslední chvíli kvůli zranění Markéty Vondroušové. A bylo to znát na jejich outfitu. Mrzuté prohry v prvním kole singlu nechaly být a v deblu na úvod nečekané vzájemné spolupráce vybojovaly velký comeback. Vesninovou s říčanskou tenistkou Alexandrovovou porazily 2:6, 6:7 (5), 10:6, přestože na nich bylo poznat, že se teprve sehrávají. A to i na oblečení.

„Linda hraje za Holandsko, já jsem dneska takový Polsko,“ smála se Muchová. „Ale prošlo nám to, byly jsme rády, že nás nevyvedly z kurtu. Pár detailů jsme sladily…“

Aspoň herní módu ale během zápasu dokázaly opravit. V prvním setu se proti agresivně hrajícím soupeřkám nechytaly.

„První set byl takový, než jsme se našly. Trošku jsme se do toho dostávaly, soupeřky nás ani do ničeho nepustily, protože hrály velmi dobře, rychle a přesně,“ líčila Muchová. „Na druhý set jsme si vyměnily strany, trochu jsme zkusily něco změnit a nakonec to vyšlo.“

„Bylo nám jasné, že hlavně Alexandrová nemůže vydržet takové vražedné tempo, které nastavila na začátku. Tak jsme tam něco změnily, trošku jsme je zkusily vyhodit z tempa a pomohlo to,“ dodala Nosková.

Dohady s rozhodčí

Ve druhé sadě byly Češky od začátku víc ve hře, několikrát dostaly soupeřky pod tlak. Ve třetí hře vedly při podání Vesninové 30:0 a pak svedly neúspěšný boj s rozhodčí na umpiru o to, že další servis mířil do autu.

„Myslím, že jsme se ani moc nehádaly. Obě jsme to viděly v autu, ona viděla, že to tečovalo lajnu, s tím člověk nic neudělá. Smazaly jsme to a víc jsme na to nemyslely,“ líčila Muchová.

Sporná situace však vyhrotila atmosféru na malé tribunce kolem kurtu, která byla plná desítek českých fanoušků.

„Nehlašte ty auty, hráčky to ruší!“ adresovala sudí z umpiru svou výtku.

V Tildenově gamu měly Muchová s Noskovou čtyři neúspěšné brejkboly. V tie-breaku sice Nosková za stavu 5:4 zahrála dvojchybu, ale pak už Češky nechybovaly. A v super tie-breaku zápas ovládly. Nosková ho zakončila returnem po čáře a parádním esem.

„ V důležitých chvílích, tie-brejcích, jsme zahrály dobře, díky domu jsme ve druhém kole,“ radovala se Muchová.

Nově složený pár je v osmifinále, v němž ho čekají Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, nasazené jedničky.

„Třeba si zase zkusíme vyměnit strany, zkusíme je nějak zmást. Je dobré, že jsme odehrály jeden zápas, už trošku víme, kde ta jedna stojí. Uvidíme, zkusíme překvapit,“ usmívala se Muchová.

Loňská finalistka Roland Garros se stále rozehrává po dlouhém zranění zápěstí. Minulý týden se dostala v Palermu až do finále, na startu olympiády však musela strpět porážku v prvním kole singlu s Kanaďankou Fernandezovou.

„Palermo beru strašně pozitivně, že jsem tam zahrála pět zápasů. Myslím, že mi to nepomohlo k olympiádě, protože jsem přijela trošičku rozsekaná. Přece jenom pět zápasů za týden byla docela nálož v tom teple,“ řekla Muchová. „Ale jsem za to ráda, že se mi to tam povedlo. Semifinále a finále jsem se cítila na kurtě docela dobře. Nevím, co od svého výkonu očekávat, ale snažím se denně pracovat a každý zápas, i když prohraný, a třeba ne úplně dobře prohraný, je dobrá zkušenost, a že mě to posouvá dál. Nebo v to aspoň věřím.“