ČOV opouští velký sponzor. Odejděte i další, vyzval kvůli postoji k Rusku

Razantní reakce! Společnost CPI Property Group ukončila spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV). Odchodem z olympijského hnutí reaguje na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start neutrálních ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě a vyzvala k tomu i další partnery ČOV.

Realitní společnost českého miliardáře Radovana Vítka nechce být spojována s olympijským hnutím, které z jejího pohledu kapitulovalo před ruským a běloruským režimem. „Od začátku ozbrojeného konfliktu jsme jednoznačně a zcela jasně odmítali jakoukoliv možnost účasti sportovců Ruska a Běloruska na OH v Paříži, a to i za cenu bojkotu her. Pátečním rozhodnutím MOV se naplnily naše nejčernější obavy. Hry v Paříži poslouží jako platforma pro ruskou propagandu,“ uvedl její výkonný ředitel Zdeněk Havelka.

MOV v pátek oznámil, že se sportovci z Ruska a Běloruska budou moci zúčastnit soutěží pod pěti kruhy coby jednotlivci v případě, že splní kvalifikační kritéria a další podmínky. ČOV s tímto krokem vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině nesouhlasí. Jeho reakci na odchod jednoho z partnerů ČTK zjišťuje.

CPI Property Group ho oficiálně požádá, aby ve svých materiálech a veškeré komunikaci nadále nespojoval značky skupiny s olympijskými kruhy a jinými symboly olympijského hnutí. „Ukončení spolupráce není v žádném případě zaměřeno proti sportovcům, ale proti alibistickému a morálně vadnému rozhodnutí organizátora olympijských her,“ uvedl Havelka.

CPI Property Group patří mezi oficiální partnery Českého olympijského týmu. Jako dodavatel s ČOV spolupracují také obchodní centra Olympia v Plzni, Mladé Boleslavi a Teplicích, které jsou součástí této skupiny.

„Všechny zmíněné značky spolupráci ukončí bezprostředně dle možností smluvních podmínek, zároveň skupina okamžitě požádá ČOV o stažení všech svých symbolů a log z oficiálních materiálů hnutí, a to včetně všech forem prezentací a aktivit směřujících k olympijským hrám v Paříži 2024,“ oznámila firma.

Český olympijský tým má čtveřici generálních partnerů (Toyota, Sazka, Fosfa a Skupina ČEZ) a vedle odcházející CPI Property Group další čtyři oficiální partnery. Podporují nejen účast českých sportovců na olympijských hrách. „Neméně důležitá je také jejich role u projektů Českého olympijského výboru, které zahrnují nejenom olympijský sport, ale dokáží budovat vztah ke zdravému životnímu stylu a šířit olympijské myšlenky a hodnoty a ideály u široké veřejnosti, hlavně u dětí (fair play, přátelství, hrdost, úsilí, radost, respekt),“ uvedl ČOV na webu.