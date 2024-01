Návrhář Černý o olympijské kolekci: Nedržel jsem se zpět, stojím si za ní

Před několika dny začal rok, ve kterém bude francouzské hlavní město potřetí hostit letní olympijské hry. Pozvání do pořadu Přes Příkop přijal tematicky módní návrhář a autor české nástupové kolekce na Hry v Paříži Jan Černý, který popsal celý proces tvorby a prozradil, jak zareagoval, když nabídku dostal. Na reakce veřejnosti je připravený. A co na návrhy řekli sportovci? I na to se ho ve videorozhovoru zeptali Matěj Machytka a Zdeněk Haník.

Může už návrhář o již zmíněné a velmi očekávané kolekci něco prozradit?

„Půjde ven až v červnu, nebo červenci. Já vám o tom nemůžu nic říct a vlastně ani nechci, protože jsem nejradši, když věci vznikají v nějakém překvapení a je tam moment, kdy to všichni vidí najednou a můžou to okomentovat. Věřím tomu, že na kolekci, kterou jsem navrhl, bude každý mít názor. Určitě jsem se nedržel zpátky. Kdo mou tvorbu zná, nebo si ji dohledá, tak ví, že moje věci jsou výrazné a docela experimentální a myslím, že teď tomu nebude jinak. V Paříži jsem chvíli žil, byl jsem tam na stáži u módní značky Louis Vuitton, mám navnímané město i to, co v módě funguje a co se v ní děje světově a myslím, že kolekce vůbec nebude mimo, bude progresivní.“

Při slavnostním zahájení olympiády uvidí v daný moment jím navrženou kolekci celý svět. Co na procesu tvorby až k tomuto okamžiku považuje za to nejtěžší?

„Moje přehlídky mají obvykle přibližně 30 až 35 modelů a najednou mám vybrat a extrahovat jen jednu věc, jeden model, který pak uvidí celý svět. To je pro mě největší výzva. Zhmotnit všechny nápady do jednoho, nepřehnat to, ale současně v tom zobrazit naši národní hrdost i můj rukopis. Zároveň aby to mělo nějakou výpovědní hodnotu… Kombinace těchto aspektů pro mě bylo to nejdůležitější, ale zároveň to byla i největší výzva. Stoprocentně si za tím stojím a jsem si jistý, že to bude hezky fungovat.“

Když mu přišla nabídka, jak zareagoval?

„První věc je, že v životě celkově jdu do věcí, aniž bych je nějak úplně domýšlel, protože kdybych všechno domýšlel, myslím si, že neudělám vůbec nic. U všeho je nějaké riziko, může se stát cokoliv. Poslední roky jsem si říkal, že by to bylo hrozně hezké a vážil bych si toho. Ještě než ta nabídka přišla, tak jsem si to v hlavě nastavil, že se to jednou musí stát. Pro někoho můžu být důkazem, že i kluk z Česka se může někam dostat a mně by se líbilo Česku něco vrátit a dosáhnout takového zadostiučinění. A pak se to najednou stalo. Ta nabídka přišla a já jsem vůbec neváhal, byl jsem okamžitě připravený. Nevěděl jsem, s čím konkrétně, ale v hlavě jsem ready byl.“

Ze samotné kolekce prozatím nebylo ukázáno vůbec nic. Mohl autor popsat jednotlivé fáze tvorby?

„Když jsem dostal nabídku, tak se mě začali ptát kamarádi, jestli už vím, co udělám, ale já nad tím ještě nechtěl přemýšlet, protože jsem nevěděl, co přijde za omezení. Snažil jsem se to tedy v sobě dusit a vůbec nad tím nepřemýšlet do doby, než se sejdu s lidmi, co o tom rozhodují. Žádné restrikce ze strany Českého olympijského výboru ani značky Alpine Pro nepřišly a všichni opravdu čekali na můj návrh. Jsem rád, že se jim líbil ten první, se kterým jsem se ztotožnil, a který by mi bylo líto měnit. Poté se vše rozjelo, začal jsem pracovat na detailnějších návrzích. Nezdá se to, ale produktů je opravdu dost - horní a dolní části, spodní vrstvy, boty, doplňky… vše se muselo rozpracovat.“

V jaké fázi se nachází nyní?

„Právě je těsně před dokončením výroby celá velikostní řada, takže v následujících dnech už můžeme produkty zkoušet na sportovce, co komu sedí, co komu vybereme a jak mu to budeme upravovat. Nástupová kolekce je pro každého sportovce upravena na jeho tělo, každý sport je jiný, všichni v tom musí vypadat výborně. To byla taky další velká výzva.“

Je připravený na kritiku od lidí, kterým se kolekce nemusí líbit?

„Já rozlišuji konstruktivní kritiku, kterou si rád vezmu k srdci, a když vidím, že je to postavené na dobrém názoru nebo pravdivé informaci, tak ji opravdu rád přijmu. Znám to a dělám to u svých přehlídek, když mají módní redaktoři nějaké komentáře, které jsou relevantní, tak si je vezmu a všímám si, že do další show je zapracuji. Ale naučil jsem se, že pokud se někomu nelíbí zelená, tak já ho nepřesvědčím, aby se mu líbila a ani to není můj cíl u tohoto projektu.“

Jaké očekává reakce od sportovců, kteří kolekci vynesou?

„Já vím, že to dělám pro ně a bylo to i zadání. Samozřejmě chci udělat něco, co zaujme svět, ale současně udělat něco, v čem se oni budou cítit dobře a budou na svůj národ v ten moment hrdí. Vymyslel jsem dobrý mix produktů, které budou mít na sobě a myslím, že jim bude pohodlně, ale bude to působit i elegantně. Mně ve sportu poslední dobou trochu elegance, která v něm dříve byla, chybí. K tomu se tedy trochu vracím, ale současně tam zůstává i vliv dnešní doby. Myslím, že se docela dobře dokážu naladit na jiné lidi, protože kdybych dělal všechno jen pro sebe, tak už asi svoji značku nemám. Musím tvořit věci takové, jaké je lidé chtějí mít. Myslím, že to bude v pořádku, soudě i podle reakcí sportovců, kteří už kolekci viděli. Ty mě potěšili víc, než jsem čekal. Třeba mi i řekli, že se budou vážně snažit na tu olympiádu kvalifikovat, aby tenhle set měli.“ (smích)

Na závěr ještě přiblížil proces samotné tvorby v jeho hlavě. Má nastavenou nějakou autocenzuru?

„Stoprocentně ano, mám určité pochody v hlavě. Finální návrh by podle mě neměl být ten první, co mě napadne. Naopak by člověk v kreativitě měl věci rozvádět, více je mít probrané do hloubky až dokud nemá tu finální věc. Mně naštěstí hlava vždy řekne, kdy už je to hotové. Spousta lidí tu stopku nemá a jsou vlastně pořád nespokojení a myslí si, že by to mohlo být stále lepší. Ale v jeden moment, kdy jsem s tím v pohodě, jsem schopný to pustit. Samozřejmě je to takový nekonečný boj, který mě ale baví.“

