Přesné Japonky skolily nervózní Češky. V boji o Paříž se vrací do hry i manažerka

Že českou reprezentaci čeká na turnaji v Indii hodně těžká šichta, bylo zřejmě už od prvních okamžiků utkání. Parta kolem kapitánky Kateřiny Laciné se rychle dopouštěla nepřesností, kterých hojně využívaly mnohem zkušenější Japonky. Asijský tým, který startoval na poslední olympiádě v Tokiu, se dostal do vedení už ve 4. minutě, kdy Miyu Suzukiová po trestném rohu z dorážky překonala českou brankářku Barboru Čechákovou.

Podle Veroniky Decsy se premiéra na turnaji, který s parťačkami dosud nezažily, výrazně podílela na tom, že se Češky neubránily nervozitě.

„Před zápasem jsme si řekly, že do toho nastoupíme stejně jako v přípravných zápasech. Měly jsme hodně energie, věřily jsme si, soupeře jsme dokázaly i přehrát. U nás byla ale strašná nervozita. Myslím si, že hrála velkou roli. Japonky si dávaly balony z hokejky na hokejku, vůbec jim to neodskakovalo. Byly hodně přesné a vlastně nám ani nedaly moc šancí ohrozit branku a výsledek nějak zvrátit,“ smekla zkušená útočnice před soupeřkami z Japonska.

Pojistku za důležitým vítězstvím nad Češkami na úvod kvalifikace daly Japonky ve třetí čtvrtině, když Oikawa Shihoriová proměnila trestný nájezd. „Lvicím“ se svůj gólový účet sice podařilo otevřít, pokus Decsy se nicméně dostal do japonské branky až těsně po hvizdu rozhodčí. V Ráňčí tak ženská reprezentace dál čeká na gól.

Zápasu s Japonskem navíc předcházela značná komplikace v českém týmu. Během jednoho z tréninků si poranila koleno devatenáctiletá reprezentantka Kamila Kopecká a do kvalifikačního turnaje již nezasáhne. Realizační tým musel narychlo shánět náhradu za pověstnou běžkyni. Povolávat jinou hráčku z Česka by se vzhledem ke krátké délce akce nevyplatilo. Trenéři tedy ukázali na Kamilu Dukátovou, která s reprezentací vyrazila do Indie jako týmová manažerka.

„Částečně to rozhodně nebylo jednoduché rozhodování,“ líčila Dukátová. „Říkala jsem si, že je to naprosto velká výzva, ale zahrát si takový turnaj, kvalifikaci na olympiádu a s takovými týmy, co tady jsou… Bez váhání jsem kývla. Jsem za to ráda, protože si myslím, že to budou neskutečné zkušenosti. Samozřejmě to není úplně jednoduchý, po taktické stránce a tak… Všechno jsem musela během několika dní do sebe nějakým způsobem dostat. Doufám, že to bude probíhat dobře a půjde to.“

Pětatřicetiletá obránkyně stále hraje českou extraligu žen za Slavii, po boku ligových a reprezentačních spoluhráček ji tedy nedělalo velké obtíže se přizpůsobit a navíc přidat týmu značnou zkušenost. Nicméně i reprezentantka, která si zahrála mistrovství Evropy A divize v Amsterdamu, uznala, že tým svírala nervozita.

„Bylo tam pár takových balonů, které bychom mohly malinko více v poklidu odehrát, ale na druhou stranu se to u nás trochu zklidnilo a měly jsme spoustu šancí. Cítila jsem se tedy vlastně celkem dobře,“ prozradila Dukátová. Věří, že v olympijské kvalifikaci mohou „Lvice“ ještě hodně ukázat.

Druhý zápas hrají Češky už v neděli od 7.30 (SEČ) proti Chilankám. Jihoamerický tým na úvod schytal porážku 0:3 od favorizovaného Německa. Ženská reprezentace očekává od Chile přímočarý, útočný a nesmírně rychlý hokej. Byť je na některých „Lvicích“ nyní deka po utkání s Japonkami, věří, že druhý duel bude o něco snazší. „Myslím si, že to bude trošku snazší zápas než proti Japonkám. Nic nevzdáváme. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to půjde dál,“ dodala Decsy.

Japonsko – Česko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Góly: 4. Suzukiová, 40. Oikawaová

Rozhodčí: Bockelmann, Turner

Sestava Česka: Linková (B), Laciná (C), Bašová, Duchková, Topinková, Lehovcová, Semrádová, Kolářová, Nedvědová, Vorlová, Babická, Tlamsová, Nováková, Hájková, Čecháková (B), Fousková, Decsy, Dukátová.

Sestava Japonska: Nakamura (B), Asai, Nagai H., Nagai Y. (C), Oikawa, Kozuka, Fujibayashi, Nakagomi, Toriyama, Urata, Shimada, Tanaka (B), Takashima, Omoto, Kobayashi, Hasegawa, Ogawa.