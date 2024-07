LOH ONLINE, 3. den: Choupenitch prohrál a končí. Rohan do akce

Pět českých medailistů z Tokia figuruje v pondělním programu na olympijských hrách v Paříži. Alexander Choupenitch vstoupil do soutěže fleretistů skvěle, ale druhý zápas s italským soupeřem Bianchim prohrál a končí. Obhájce zlata Jiří Lipták v kvalifikaci trapu chyboval a velmi pravděpodobně do finále nepostoupí. Semifinále a případné finále čeká stříbrného z Tokia Lukáše Rohana. Barbora Seemanová může vylepšit dosud nejlepší umístění českých plavců v historii her. Celkem bude ve hře 19 medailových sad. Jaký je plán třetího dne Her? Kompletní dění v Paříži sledujeme v průběžně ONLINE reportáži.