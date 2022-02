Sirotek z Haiti píše v Pekingu dějiny: Nemáme hory, ale jsme hrdí lidé

Co je to za bílý prášek? Taková je první vzpomínka Richardsona Viana na setkání se sněhem. Nevšední zážitek. Nezapomenutelný. Připravili mu ho adoptivní rodiče. Malý Viano totiž první měsíce života strávil na Haiti v sirotčinci La Croix des Missions. Francouzsko-italský pár z Brianconu ho adoptoval, když mu byl rok a půl. Díky rodičům se také z karibského ostrova dostal na hory.

„Do Francie jsem přijel ve třech letech,“ popisoval své úplně první lyžařské začátky Viano. „Rodiče byli z hor, oba lyžovali, takže mě také okamžitě postavili na lyže. Sněhu jsem říkal prostě bílý prášek.“

Mladého Richardsona lyže bavily. Líbila se mu rychlost i atmosféra. „Zamiloval jsem si ten skluz na lyžích. Jak to šlo, přihlásil jsem se do lyžařského klubu.“ Zpočátku závodil za SC Puy St. Vincent ve francouzských barvách. V létě 2019, když mu bylo šestnáct, však dostal nečekanou nabídku. Nechceš závodit za svoji rodnou zem? Za Haiti?

„Nevěřil jsem tomu, myslel jsem, že si ze mě kamarádi dělají legraci,“ vzpomíná s úsměvem Viano. „Po tomhle telefonátu jsem se šel okamžitě podívat na internet. A zjistil jsem, že na Haiti opravdu reálně existuje lyžařská federace. Pár dní poté jsem jim volal zpátky, abychom se s nimi mohli s rodiči potkat.“

Richardson Viano ochotně a s úsměvem pózuje fotografům • Foto Reuters

Průkopník Rasta Piquet

Haitskou lyžařskou federaci zakládal v roce 2010 Jean Pierre Roy společně s francouzským trenérem Thierrym Montilletem. Haitský rodák Roy, který byl na lyžařských svazích známý pod přezdívkou Rasta Piquet, se v letech 2011 až 2021 zúčastnil šesti mistrovství světa. Na prvním šampionátu startoval ve 47 letech, skončil na 78. místě. Na olympiádu se ale nikdy nedostal. To se povedlo až mladému Vianovi.

Ambice přitom neměli lyžařští pionýři z Haiti pouze sportovní. V prvé řadě chtějí svým spoluobčanům dávat naději. Federaci totiž zakládali po velkém zemětřesení v roce 2010. „Buďme pozitivní a motivujme Haiťany, aby překonali sami sebe i díky síle sportovních hodnot. A podíleli se na restartu země. Haiti vstává!“ burcoval Jean Pierre Roy.

Mladý Viano vzal myšlenku za svou. S hrdostí reprezentuje haitské barvy, rád se vrací i do „rodného“ sirotčince. A nejenom on. Jeho rodiče už ze stejného ústavu adoptovali další dvě děvčata. „Teď už chápu, co znamená reprezentovat zemi,“ pochvaloval si. „Jsem zpátky v kontaktu s dětským domovem, odkud jsem přišel, a jsem hrdý, že dětem mohu ukázat své úspěchy. Chci znát své kořeny a také dávat mladým lidem šanci na realizaci svých snů. Nemáme žádné hory, ale jsme hrdí lidé. Navzdory všemu, co se na Haiti pořád valí.“

Bude Krýzl lepší?

Sportovním vzorem Richardsona Viana je olympijský šampion Marcel Hirscher z Rakouska. Stejně tak ovšem portugalský fotbalista Christiano Ronaldo z Manchesteru United. „Pracuj tvrdě, bav se a nikdy se nevzdávej,“ zní jeho motto. V minulé sezoně se poprvé probil na mistrovství světa.

V italské Cortině d'Ampezzo startoval ve slalomu a v obřím slalomu. Slalom nedokončil, v obřím skončil na 35. místě. Pro srovnání – na českého lyžaře Kryštofa Krýzla ztrácel ve výsledkové listině 15 míst. I tak to byl pro Haiti historicky nejlepší výsledek.

Na olympijské závody se Richardson Viano hodně těší. Stejně tak jeho fanoušci, kteří mu budou na dálku držet pěsti z karibského ostrova. Pěkně v teple. Vždyť v hlavním městě se teplota aktuálně šplhá přes 30 stupňů Celsia. A devatenáctiletý Haiťan by tam chtěl atmosféru i teplotu ještě rozhodně vyšponovat.