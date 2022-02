Statečná Pančochová: Cítím respekt, že jedu všechny tři disciplíny

Jak se vám poslouchají koučova slova? Je třeba na tuhle trať hodně odvahy?

„Ze začátku to bylo dobrý, pak se to trochu vyjezdilo, takže to ke konci bylo ledový. Ale nějak si na to zvykám. Překážky jsou velké, skoky taky, takže se snažím s tím nějak poprat. Podařily se mi udělat i nějaké triky na skocích. Triky, které jsem chtěla. Teď bych to chtěla jen vyladit a dát to do jedné jízdy. Bude náročné to všechno takhle spojit dohromady a odjet jízdu čistě. Pojedu na čistotu a dám tam nějaké dobré triky a snad to tam padne.“

Při takovéhle velikosti skoků si nemůžete překážky jen tak zkoušet, je těžké se namotivovat a hned na nich řádit naplno?

„Byla jsem v Coloradu, kde jsem jezdila docela velké skoky. Mám je naskákané, nedělají mi velký problém. Ale je důležité si najet správně tu rychlost. Proto ze začátku dělám jednodušší triky, abych si na rychlost zvykla. Podle toho, jak rychle na skok jedu, pak si trochu míň přibrzdím a udělám těžší trik.“

V čem jsou skoky náročné, kromě toho, že jsou velké?

„První skok je trochu zkřiva, není to standardní, moc se to takhle nejezdí. Bylo to tady a na poslední olympiádě, jinak se ty skoky takhle nestaví. Trochu si na to zvykám, abych tam dokázala udělat takový trik, jaký chci. Musím se trochu míň odrazit, protože jak je to nakloněné, pomáhá mi to v rotaci.“

Jak situaci komplikuje led, který se na umělém sněhu časem tvoří?

„Ze začátku to bylo dobrý. Oni to ráno přejedou rolbou a je to v pohodě. Není to takový rozdíl. Jak je zima, tak to docela tahá za nohy a je to ledové, ale v pohodě. Pak už začalo i foukat, takže ke konci jsem si spíš zkoušela nějaké raily a tak. Je to náročné, když je to ledové, člověku se moc nechce do těch velkých překážek.“

Kolik jízd za trénink tady zvládáte?

„Tak třeba dvanáct jízd za ty tři hodiny. Spojuju to dohromady. Jednu jízdu se soustředím víc na raily, další jízdu třeba víc na skoky. Ze začátku jsme víc zkoušeli skoky, protože byly měkčí dopady. Ale nějak se to spojuje ta jízda, tak snad to bude dobrý…“

Díváte se po soupeřkách?

„Během tréninku na to moc času nemám. Občas si přibrzdím a kouknu na to, co tam dělají za triky, ale snažím se soustředit na to, co dokážu já. I když holky dělají třeba lepší triky, tak to neznamená, že to v závodě dají. A zadruhé, když to já neumím, tak s tím nic neudělám.“

Jste ráda, že program začíná právě slopestylem, kde máte historicky nejlepší výsledky?

„Jsem za to ráda. Mám teď nejvíc energie, tak se ji do toho snažím dát, je to moje oblíbená disciplína.“

Jak se vám zatím líbí na své čtvrté olympiádě?

„Snowpark je super, ten mě baví. Je to podobné jako každá jiná olympiáda. Je příjemná, má jiný vibe, lidi jsou nahypovaní, že jsou na olympiádě, má to jinou publicitu a pro nás ridery je to super.“

Jaký má ohlas, že jako jediná startujete ve všech třech disciplínách freestyle snowboardingu – slopestylu, Big Airu i U-rampě?

„Cítím respekt, že jedu všechny tři. Je to taky náročné se kvalifikovat ve všech třech disciplínách. Závody jsou rozdělené, takže jich musíte jezdit výrazně víc, abyste se dokázali kvalifikovat. I ta rampa je drsná, je to ledové. Hlavně to zabere hodně času, jsem na tom sněhu pořád.“

Máte tady Martina Černíka, ale schází vám další trenér Přemysl Vida, který doma čeká na negativní testy na koronavirus?

„Jasně, Přemek nám chybí, dělá nám super fotky a zároveň je důležité, že tam je někdo uprostřed trati, kde Martin může se mnou jezdit a on může koukat na ostatní lidi. To je zásadní, určitě ho tu postrádáme.“