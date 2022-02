Dubovská před slalomem: Stát se může hocičo! Tak suchý sníh v Evropě není

PŘÍMO Z PEKINGU | Zase to bude pro české fanoušky adrenalinový slalom. Lyžařka Martina Dubovská se v posledních dvou sezonách dostala do absolutní špičky a na olympiádě půjde navázat na slavnou tradici své kamarádky Šárky Strachové . A její dojmy ze závodní trasy jsou příjemné. „Kopec mi připomíná Jasnou,“ usmívá se před středečním startem (PP ČT sport 3.15, 6.45).

Narodila se v Třinci a reprezentuje Česko, doma je ale Martina Dubovská v Tatrách. Na olympiádu se připravovala v Jasné, kde se s trenérem Andrejem Prevuzňákem snažili nasimulovat podmínky slalomu na ZOH. A v Číně nebyla zklamaná.

Jak na vás působí slalomový závodní kopec v Jen-čchingu?

„Já jsem ho zatím viděla jenom z dálky, ale připomíná mi Jasnou, zatočenou na druhou stranu. A trošku mi připomíná Levi, kde je taky padák do cíle. Snažím se na něj připravit jako na kopec, který znám.“

Jestli ho přirovnáváte k Jasné a k Levi, tak to je dobré znamení, ne? V Jasné jste doma a v Levi se vám vždycky daří…

(úsměv) „Právě proto si to snažím tak dát do hlavy, že je to něco, co mi jde, a co znám.“

Při tréninku z Jasné jste se snažili najít podobný svah jako v Číně. Když můžete srovnávat s realitou, podařilo se to?

„Ten kopec je opravdu dost podobný tomu, na kterém jsme trénovali. Jen ta zatáčka je doprava, ne doleva. Sníh je samozřejmě jiný. Tohle bude v závodě dost rozhodovat. Kdo se do toho pustí, jak mu zafunguje materiál.“

Jak se vám líbí zdejší suchý agresivní sníh?

„Myslela jsem si, že se mi hodně líbí, ale trošku s tím bojuju. Doufám, že bude fajn. Určitě je to důležité tím, že takový suchý sníh nikde v Evropě nemáme. Je úplně jiný, bude třeba si na to trochu zvyknout. Na volné lyžování je to sen, ale v bránách je to trošku jiné. Když trošku zabrzdíte, hned se napočítají setiny, desetiny, ani nevíte jak. Ještě musíme popracovat s materiálem, aby to bylo ťip ťop. Budeme řešit nastavení lyží, mám schůzku se servisákem z Völklu, promluví o tom s trenérem. Já těmhle věcem zas tak nerozumím, to je chlapská záležitost. Moje úloha je rychle lyžovat.“

Co jste zatím v Číně zvládla?

„První tři dny jsme trénovali, lanovky jezdí perfektně, co tady Číňani dokázali vybudovat, je neskutečné. Po obědě jsem vždycky měla odpočinek a další trénink večer. V pondělí mám první den volno, odpočineme si, po obědě si zacvičím. Ve středu závod, potom balíme a jedeme domů. Běží to tu rychle.“

Ve slalomu už v sezoně došlo k pár překvapením, jak vidíte své šance?

„Byla bych ráda, kdybych já byla tím překvapením. Půjde o to dát dvě super jízdy. Stát se může hocičo.“