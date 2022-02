Slovenský komentátor ztratil nervy: Proč jste mě tak zařezali, do p**i?

Marcel Merčiak patří mezi nejlepší slovenské komentátory. Baví vědomostmi i emotivními výbuchy. V Pekingu se rozparádil během mužského sjezdu. Se zapnutým mikrofonem ostře komentoval nedorozumění s režií.

„Proč jste mě tak zařezali, do p**i Braňo!“ křičel Merčiak a obviňoval kolegy. „Vidíte, že tam je 13.00, do p**i., a necháte mě kokotinu říct. Krista boha vám do p**e! Už jsem opravdu nasraný, do p**i. Končím vstup, osmkrát se něco ptám, do p**e, a vy mi neumíte ku**a říct ani měkké F. Do p**i tam, ku..a. Do p**e i s takovou spoluprácí.“

Zástupci televize RTVS pro Nový Čas uvedli, že vulgární monolog se do přímého vysílání nedostal. Nicméně nahrávka na sociální sítě unikla. Mluvčí televize Andrea Pivarčiová řekla, že je incident mrzí a budou ho řešit interně.

„Standardně jsou případné konflikty na pracovišti řešeny interně a mrzí nás, že někdo ze zaměstnanců se to rozhodl řešit zveřejněním soukromé konverzace na internetu a tím uškodil kolegovi a zároveň celé RTVS,“ řekla pro Nový čas Andrea Pivarčiová.