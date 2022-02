Ledecká a sjezd: milovnici rychlosti se líbí trať, sníh komplikuje mazání

Všechny jsou na tom stejně. Nejlepší světové sjezdařky počítají zkušenosti z trati, na které se pojede úterní olympijský sjezd, na prstech. Je to skoro jako v Popelce. Poprvé: páteční ostrá zkouška v super-G, ale bez startovní sekvence sjezdu. Podruhé: sobotní trénink, to bylo ale jen první seznámení. Potřetí: zřejmě v noci na dnešek poté, co byl nedělní trénink zrušen kvůli výjimečné čínské vánici.

Na sjezdovce Rock (skála) z hlavy Bernharda Russiho se nepočítají najeté desítky kilometrů na okruhu bílého cirkusu. Paměť tady nepomůže. Bude rozhodovat závodnické naladění během úterního mrazivého dopoledne, schopnost najít si ty pravé lajny. Odvaha se jimi opravdu vydat. A pak umění jimi projet co nejrychleji do cílového prostoru.

„Trať je velmi zajímavá, technická. Odhadovali jsme, že skoky budou ještě větší. Není nebezpečná, je to krásná trať, úžasná. Stavitel odvedl krásný kus práce,“ pochvaluje si Miloš Machytka, servisman Ledecké. „Bude rozhodovat inteligence. Měli jsme v plánu tři tréninky. Takhle máme jen dvě prohlídky na hodinu a půl dva tréninky sjezdu. Není toho moc. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou.“

V okamžicích, kdy na sportovce často působí tlaky velkých očekávání, vědomí životních závodů, se Ledecká drží své filozofie. Ne, že by nechtěla vyhrávat, ale i na největším sportovním jevišti světa si prostě užívá lyžování. A dobré znamení je, že Russiho sjezdovka ji zaujala.

„Je z ní nadšená. Líbí se jí, přijde jí to jako zábava. Rychlost je veliká, Ester si to užívala,“ líčí její fyzioterapeut Michal Lešák.

Do programu týmu STR výrazně zasáhla nedělní chumelenice, která zavalila jak horské středisko Čang-ťia-kchou, tak předměstké skalní údolí Jen-čching s lyžařskými sjezdovkami. Mužský obří slalom sice pořadatelé do bílé tmy trošku překvapivě pustili, trénink ženského sjezdu ale zrušili. Ledecká tak místo dalšího dne na lyžích mohla v klidu odpočívat.

„Večer ji čeká lehké fyzio, to je celé,“ vysvětloval Lešák. „Ester bude celý den na pokoji, to je její odpočinek. Je sama se sebou, vyhýbá se veškerému kontaktu, dělá si, co se jí zlíbí. Je to její čas, čistě odpočívá, nikdo z nás po ní nic nechce.“

Trénink navíc by se pro lepší seznámení s olympijskou sjezdovkou určitě hodil. Ledecká ale využila i čas nečekaného volna. Má za sebou tvrdý program. Před olympiádou trénovala na snowboardu, minulé úterý vyhrála na prkně zlatou medaili v paralelním obřím slalomu a v pátek už byla na startu lyžařského super-G. Podle původního plánu se pak kvůli tréninkům neměla zastavit až do zítřejšího sjezdu.

„Na olympiádě je ten program hodně narvaný, že ty dny hledáme hodně těžko. Před snowboardem se podařilo naplánovat dva,“ říká Lešák. „Ester má ráda, když může využít k odpočinku den těsně před závodem. Tady jsme nikdy nejeli, chtěli jsme využít každý trénink a neplánovali jsme žádný vynechat. Když to příroda udělala za nás, pro Ester je to obrovský energetický bonus. Může spát, jak dlouho chce, nabrat co nejvíc sil.“

Padající sníh naopak přidělal práci servismanovi Machytkovi. Doteď ležela v Číně souvislá pokrývka technického sněhu, na sjezdovce Rock navíc uježděná předcházejícími mužskými závody. Teď však podmínky změnily malinkaté létající vločky, které do podložky přimíchaly čerstvý sníh.

„Trošku přemazáváme lyže. Chystal jsem je na starý sníh, který leží několik měsíců. Jeho struktura se mění. Začíná se to mixovat, uvidíme, jak to bude vypadat,“ vysvětloval Machytka. „O závodním páru se ještě budeme rozhodovat. Pokud nepřijde nějaká extra změna, použijeme ale osvědčené závodní lyže z Cortiny.“

V italské Cortině d´Ampezzo jela Ledecká před třemi týdny svůj poslední sjezd Světového poháru a vybojovala v něm třetí místo. Pokud by i zítra skončila mezi třemi, stala by se po Olze Charvátové-Křížové a jejím bronzu ze Sarajeva 1984 druhou Češkou s olympijskou medailí v lyžařském sjezdu.