Stříbrná hrdinka Goggiaová: zázrak za 23 dní. Pro mě je vítězka, smekla Ledecká

Byl to jediný moment, kdy jí z tváře zmizelo světlo. Italka Sofia Goggiaová čekala v cílovém prostoru a její neuvěřitelný comeback se už málem zlatil. Pak ale do cíle olympijského sjezdu profrčela Corinne Suterová a na tabuli skočila na první místo. Goggiaové ztvrdly rysy a rychle odešla do zákulisí. „Pořád je to medaile, pořád je to skvělá medaile. Je to neuvěřitelná medaile kvůli podmínkám posledních dvaceti dní,“ hodnotila však s mírným odstupem.

Třiadvacátého ledna si v Cortině způsobila lehké zranění zkříženého vazu, frakturu v holenní kosti a poranění šlachy. Na první pohled vypadal start na zimních olympijských hrách jako bláznivý sen. Ona si za ním ale tvrdě šla. V sobotu udělala na soupeřky dojem už tím, že se postavila k prvnímu tréninku sjezdu. V samotném závodě se opět ukázala jako rychlostní královna. Po těžkých třech týdnech jela zase naplno, na samé hraně.

„Jsem na ni strašně pyšná. Už jenom tím, že se tady postavila na start, tak je vítězka. Je v současnosti nejlepší sjezdařka, ale v takovémhle sportu, kdy se můžete zranit, udělat chybu, je prostě spousta věcí, které se můžou podělat,“ hodnotila Ledecká. „Ale ona má skvělou formu celý rok. Pád bohužel přišel v blbou dobu, že ji před olympijskými hrami trošku zpomalil. Spoustu lidí by ale zastavil úplně a ona celou situaci zvládla skvěle. Pro mě je vítězka.“

Skutečnou šampionkou je Švýcarka Corinne Suterová, která konečně získala svou první olympijskou medaili. A rovnou zlatou. „Byl to můj největší životní sen,“ usmívala se. Globálním pohledem ale její příběh zastínil velký comeback sjezdařské královny. Goggiaová v posledních dvou letech sjezdu dominovala. Zároveň se ale neubránila zraněním. Vloni nevydržela zdravá pro domácí mistrovství světa v Cortině, tentokrát to jen tak tak stihla. Přesto, že v lednu před pádem v Cortině utrpěla karambol i v závodě v Zauchensee.

„Bylo to velké překvapení. Když si vzpomenu na oba pády a jsme tady, jen šestnáct setin za zlatem, je to opravdu fantastické. Stříbrná medaile je největší vítězství,“ pochvaloval si Michael Mair, kouč italského týmu.

Statečná Italka sbírala pochvaly napříč čínskými horami. Ocenila ji Američanka Mikaela Shiffrinová, která na Hrách bojuje s vlastními démony. „Po jejím pádu se to zdálo být nemožné. Je to neuvěřitelné. Věřím, že ji všichni ocení. Stříbro místo zlata, ale je to medaile. A tvrdě, opravdu tvrdě vybojovaná. Je to vyhrané stříbro,“ uvedla Shiffrinová.

Sama Goggiaová ze sebe prvotní šok z porážky rychle setřásla. „Pořád jsem si říkala, že když už se dokážu vrátit, samotný sjezd už pro mě bude nejsnadnější část,“ řekla Goggiaová. „Našla jsem v sobě neuvěřitelnou sílu, poháněla mě naděje. Jsem moc ráda a vděčná, že jsem tady mohla být, a že jsem získala další medaili. Jsem se sebou spokojená,“ uzavřela italská hrdinka.

