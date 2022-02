Až do dna. Ostatním jsem to prohrála, řekla Shiffrinová. Hry ji poučily

Z nadpozemské lyžařky se stala člověkem. Mikaela Shiffrinová bojovala na olympijských svazích v Jen-čchingu do poslední chvíle, ale smutné vyústění svých Her už nezměnila.

V týmovém závodě sice nejdřív v osmifinále porazila Slovenku Rebeku Jančovou, kdysi dominantní slalomářka pak ale v dalších kolech paralelního závodu vždycky prohrála. Ve čtvrtfinále o dvě setiny s Italkou Martou Bassinovou, to ještě Američané zvládli a postoupili.

Semifinálová porážka Shiffrinové o jednu desetinu sekundy s Němkou Lenou Dürrovou ale přispěla k vyřazení. A 52 setin, které v boji o bronz dostala od Norky They Louisy Stjernesundové, měly vliv na to, že americký tým skončil bez medaile.

„I pro mě je velmi snadné říct, že jsem to týmu prohrála. Chtěla jsem všem pomoct, ale cítím, že jsem jim to prohrála,“ řekla Shiffrinová. „Ale závodili jsme společně a to v lyžování často neděláme. Nejsem zklamaná. Na těchto Hrách jsem zažila hodně zklamání, ale dnešek k nim nepatří. Dnešek je moje nejlepší vzpomínka.“

Shiffrinová, dosud zlatá dívka světového lyžování, prožila v Číně neustávající sérii nepříjemností. V obřím slalomu i slalomu speciál vypadla už v páté bráně. V super-G a sjezdu se do cíle dostala, ale na medaile neútočila. A když měla šanci v alpské kombinaci, znovu skončila po pár obloucích slalomové trati. A satisfakce se jí nedostalo ani v týmovém závodě.

„Každý člověk na Zemi si prochází svými těžkostmi. Musíte se prostě zvednout. Pro mě je to nejdůležitější výstup z posledních dvou týdnů a nemá to co dělat s olympiádou,“ řekla Shiffrinová. „Jsem vděčná, že mi tyhle dva týdny daly platformu pro to, abych to řekla. A možná, abych se z toho něco naučila.“

Shiffrinová se na olympiádě kvůli svým výsledkům nedostávala na oficiální tiskovky po závodech. Místo toho ale po každé jízdě dlouho stála v mixzoně a poutavě vyprávěla o svých emocích. I když po slalomu přišlo upozornění, že se médiím dál nebude věnovat, Shiffrinová mluvila dál.

„Nevím, jestli je tu nějaký důvod proč. Možná prostě nemám žádný filtr. Možná bych ho měla mít,“ uvedla Shiffrinová.

Velká šampionka se musela vyrovnávat i s nepřátelstvím lidí na sociálních sítích.

„Nechci s nimi mluvit. Doufám, že je nikdy nepotkám tváří v tvář. A jsem si jistá, že pokud by se to stalo, neřekli by mi to, co říkají nebo píšou online,“ prohlásila Shiffrinová. „Chci se bavit s lidmi, kteří mají potenciál být milí a rozšiřovat zprávu o tom, že je třeba vstát z postele. I když zažívají velké zklamání, nebo ztratili svého otce, nebo byli šikanováni ve škole.“

Shiffrinová se vrací z vrcholné akce bez medaile poprvé v kariéře. Ukončila tak sérii, která začala v roce 2013 na MS ve Schladmingu, kde se stala v pouhých sedmnácti letech šampionkou ve slalomu.

„Myslím, že o sobě vím míň než před třemi týdny. Čím starší jsem, tím míň toho vím. Něco víte, pak se ve svém životě posunete trochu dál a říkáte si: Hele, tahle teorie je špatná. Zkus nějakou jinou,“ řekla Shiffrinová.