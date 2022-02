Nováková na ZOH bez „křížáku“: Návrat do bílé stopy byl komplikovanější...

„Moc doufám, že to tam vydrží. Do toho třicátého místa to samozřejmě nějaký velký výsledek není, ale když si vezmu, že jsem prakticky začínala sezonu opět se zraněním, utrhla jsem si křížový vaz v koleni a jezdím bez křížáku, tak byl návrat komplikovanější,“ líčila Nováková ještě ve chvíli, kdy nebyly konečné výsledky potvrzené.

V třicítce ale už zůstala, což se jí povedlo poprvé v sezoně, do níž nastupovala s nepříjemným handicapem. Vaz v pravém koleni si přetrhla vloni při jarním lyžování. „Takže sportem k trvalé invaliditě a ještě dál,“ usmívá se Nováková hořce. „Člověku to psychicky nepřidá, když je to další zranění v repertoáru. Zase se líže úplně z nuly mezi světovou špičku. Za sebe musím říct, že si nemůžu stěžovat. Ale když člověk nevyhraje, vždycky se dá kam zlepšovat.“

Zranění provázejí Novákovu celou kariéru. V předchozím olympijském cyklu ji měla skvěle nastartovanou, třikrát se ve Světovém poháru dostala i do top ten. Zdraví ji ale nedrželo. Podstoupila operaci ramene, dlouhodobě měla problémy s kyčlí. A teď přišel přetřený vaz v koleni.

„Měla jsem to štěstí, že zatím s tím moc velké problémy nemám, takže se cítím relativně normálně jako se zdravým kolenem, ale ten návrat byl dlouhý,“ říká Nováková.

I proto si třicáté místo v olympijském závodě na 10 kilometrů klasicky váží. Dosáhlo ho na těžké kopcovité trati v nadmořské výšce přes 1600 metrů nad mořem. Když dorazila do cíle, vyčerpaně padla na sníh.

„Ty pocity tady trošku zkreslují. Na trati jsem se necítila tak, že bych rozjela nějaké velké tempo, že by mi mělo postupně docházet. Samozřejmě tam nějaká krize byla, ale myslím si, že jsme opět měly ztíženou trať větrem a nánosem takového poprašku do stopy,“ vyprávěla Nováková. „Taky záleželo, kdy foukne, nefoukne vítr. Bylo to takové všelijaké, ale poprat se s tím musíme, je to venkovní sport.“

V úvodním skiatlonu se přitom cítila líp na bruslařském úseku. Proto vzhlíží ještě k další šanci v závodě na 30 kilometrů bruslením na samý závěr olympijských her.

„Budu opět startovat trochu ze zadních pozic, takže první pětka bude hodně vyčerpávající, jak se budeme cpát dopředu a rvát se o místa. Kdyby padla top dvacítka, byla bych opravdu hodně šťastná,“ doufá Nováková. Ve výsledcích za ní o čtyři místa skončila Kateřina Janatová, Petra Hynčicová obsadila 42. příčku.