Návrat jamajských „kokosů“ na ZOH: slib anglické královně i lákání Bolta

Jamajští bobisté do své sestavy rádi přidali i Usaina Bolta • Koláž isport.cz

Kokosy na sněhu 2? Jamajští bobisté by se pokračování slavného příběhu nebránili. „Chceme ale ukázat, že jsme víc než jen námět na film,“ říká pilot Shanwayne Stephens (31), člen britských jednotek RAF (Royal Air Force). V uvolněných debatách už řeší, kdo by je tak případně mohl hrát. „Blokuji si Idrise Elbu,“ měl jasno Stephens. „Vůbec, Idris není tak malý, je akorát moje výška,“ reagoval brzdař Matthew Wekpe. „Tebe musí hrát někdo menší, třeba Kevin Hart.“

Jamajští bobisté jsou znovu v kurzu. Přestože v kategorii dvojbobů skončili pod vedením pilota Stephense na posledním, třicátém místě. Velkým úspěchem pro ně je, že se na Hry i díky sbírkám a crowd-fundingové kampani vůbec dostali. Ve čtyřbobu se do olympijského koryta vrátí po 24 letech, chtějí zabodovat. A třeba tím i nalomit atletické hvězdy Usaina Bolta, Yohana Blakea, Asafu Powella nebo Elaine Thompsonovou.

„S většinou z nich jsem trénoval na Jamajce a třeba Asafy už jsem se ptal, jestli o tom uvažuje,“ popisoval s úsměvem brzdař Nimroy Turgott pro olympics.com. „Bohužel mu někdo ukázal video... Nicméně Yohan Blake je opravdu extrémně silný a Powell by byl dobrý řidič. Bolt by byl vzadu.“

Královnu pobavili

Hudba budoucnosti? Možná. Jamajčané zatím sportovní svět mimo jiné pobavili originální olympijskou přípravou, která zaujala i anglickou královnu Alžbětu II. Když kvůli koronavirovým opatřením nebylo možné trénovat, tak Shanwayne Stephens a Nimroy Turgott natočili video, jak místo bobu tlačí v anglickém Peterborough po ulici Mini Cooper.

„No, předpokládám, že to je jen jeden způsob, jak trénovat,“ komentovala Alžběta II. originální přípravu ve videohovoru se členy Královského letectva, u kterých Stephens slouží. „Byl to jedinečný zážitek,“ vzpomínal Stephens. „Kolikrát za život se vám podaří mluvit s královnou? Myslím, že je teď velkou fanynkou jamajských bobistů. Slíbil jsem jí, že jí pošlu podepsané tričko.“

Proč se pustili právě do tlačení auta? „Kvůli covidu jsme byli úplně uzavřeni a chtěli jsme se ujistit, že jsme stoprocentně připraveni na to, abychom se mohli kvalifikovat na olympiádu,“ popisoval Stephens. „Takže jsme museli vymýšlet kreativní způsoby, jak vlastně trénovat. S Nimroyem (Turgottem) jsme byli zavření v mém domě, takže jsme se rozhodli jít ven a tlačili jsme Mini Cooper mé snoubenky po ulici nahoru a dolů.“

Do anglického Peterborough se Shanwayne Stephens přestěhoval z Jamajky se svojí mámou, když mu bylo dvanáct let. Žije tam dodnes. A zatímco jeho aktuální parťáci z jamajské reprezentace Ashley Watson, Matthew Wekpe, Nimroy Turgott a Rolando Reid se k bobům dostali přes atletiku, ragby nebo vzpírání, on začal díky civilnímu zaměstnání.

Jako člen RAF si boby poprvé vyzkoušel v rámci všestranného výcviku. „V letectvu používáme boby jako dobrodružný trénink a zpestření osobního rozvoje,“ líčil jamajský pilot. „Líbilo se mi to, a když jsem zahlédl na zdi plakát s výzvou k náboru, tak jsem to šel prostě zkusit. Začal jsem v roce 2015 a k Jamajčanům jsem se dostal o dva roky později.“

Původně zažínal jako brzdař, v roce 2019 se přesunul do čela bobu. „Důvěra v pilota je masivní, všichni si musíme věřit navzájem, to vám dodává jistotu.“ V rychlosti kolem 150 kilometrů v hodině musí vše klapat. Aby Jamajčané neskončili noži vzhůru, jako jejich legendární předchůdci v Calgary 1988. „Věříme mu,“ popisoval s úsměvem Ashley Watson. „Já jen musím rychle tlačit saně na startu, skočit dovnitř a pak se jen modlit, aby nás Shan udržel v bezpečí.“

Ledové tretry pro Bolta

Na zimních Hrách jsou Jamajčané stále za exoty. I proto by chtěli ke svému sportu nalákat atletické hvězdy. Dovedete si představit, co by se strhlo za poprask, kdyby si „ledové tretry“ obul například Usain Bolt? Nebo Yohan Blake či Asafa Powell?

„Jsem přesvědčený, že by si vedli dobře,“ trvá si na svém Nimroy Turgott. „Tihle kluci by byli úžasným přínosem pro náš tým, rozhodně bychom nejlepší atletické hvězdy přivítali. A nejenom kluky. Elaine Thompsonová je nejrychlejší žena na světě. Pak je tam Natasha Morrisonová, Shericka Jacksonová, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová... A mohl bych pokračovat dál a dál.“

V Pekingu se jamajští bobisté musí bez globálních hvězd obejít. I tak půjdou do pátečních jízd ve čtyřbobu se vztyčenou hlavou. „Jsme malý národ a s málem dosahujeme velkých věcí,“ burcoval Stephens. Přidal se i parťák Turgott: „Jsme oheň na ledě! A pojedeme to rozpálit.“

24