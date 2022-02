Mr. T „žere“ curling: Lituji konkurenci! Hvězdě radí píseň z Rockyho

Vousy, kotlety, vyčesané číro na oholené hlavě, hromada zlatých řetězů a výhružný výraz v obličeji. Kdo by si nepamatoval amerického svalovce s přezdívkou Mr. T z role Clubbera Langa v trojce Rockyho? Při podpoře amerických curlerů také zahrál na boxerskou notu.

„Podle čínského kalendáře právě začíná rok Tygra, takže Johnu Shusterovi připomínám písničku z Rocky 3 - The Eye Of The Tiger!“ napsal Tureaud na Twitter a přidal k tomu i svoji fotku s olympijskou bundou z minulých Her. Na ní zlatým písmem ručně napsaný vzkaz: Curling je cool! „Grrr! Hry můžou začít, je mi líto konkurence! Jsem nažhavený, můj oblíbený tým amerických curlerů je zpět. Pardon – tým obhájců olympijského zlata.“

Aliho ochranka

Tureaud v mládí hrával americký fotbal, díky němu také získal stipendium na univerzitě, přestože školní výsledky neměl nikdy valné. Sportovní kariéru mu rozbilo zranění kolene, pracoval jako armádní policista, vyhazovač i tanečník. Dělal bodyguarda Stevu McQueenovi, Muhammadu Alimu nebo Michaelu Jacksonovi, v roce 1980 si změnil jméno na Mr. T. Od té doby nosí typické číro. Údajně ho inspirovala fotka afrických bojovníků v National Geographic.

Curlingu doslova propadl během minulé olympiády v Pchjongčchangu. Stal se jedním z nejvěrnějších fanoušků amerického týmu vedeného Johnem Shusterem. „Lituji blázny, kteří nemilují curling,“ hlásal Mr. T emotivně.

Euforie byla na místě. Američané před čtyřmi lety poprvé v historii ovládli soutěž týmů. Kapitán Shuster, který se chystá na páté Hry, je společně s Mattem Hamiltonem, Johnem Landsteinerem, Chrisem Plysem a Colinem Hufmanem připravený na obhajobu. Navíc se znovu zapsal do historie. Stal se prvním curlerem, který na slavnostním zahájení nesl americkou vlajku.

Bylo to pro něj hodně emotivní. Okamžitě si totiž vybavil, jak měl na své první olympiádě v Turíně (2006) oči plné slz. Před šestnácti lety byl Shuster neznámým mladíkem v davu amerických olympioniků, které na Stadio Olimpico vedl coby vlajkonoš rychlobruslařský matador Chris Witty. Mladičký rodák z Minnesoty, kde také po vzoru svého táty ve dvanácti letech s curlingem začínal, hledal v davu známé tváře. Rodina za ním přijela do Itálie, protože nikdo nevěřil, že by se olympijský zážitek mohl opakovat

Nikdy jsem nebrečel víc

„Pamatuji si, jako by to bylo včera,“ líčil Shuster pro olympic.com. „Měl jsem pocit, jako bych se vznášel. Díval jsem se na tribuny, snažil jsem se najít svou rodinu. Jsou to oni? Támhle s americkou vlajkou? Nebo tam? Na konci prvního kola jsem si všiml, že se dostali až dolů k zábradlí. Nikdy v životě jsem nebrečel víc, byl to do té doby můj nejúžasnější zážitek.“

V Turíně vybojovali Američané bronz. První pódium v historii! „Nebylo to tak těžké,“ blesklo mladíkovi hlavou. Hořké chvíle však měly teprve přijít. Ve Vancouveru (2010) byli Američané poslední, v Soči (2014) předposlední. I Shuster se dostal pod ostrou palbu kritiky, nicméně makal dál. Přes všechny pády neztratil vášeň a zapálení. A v Pchjongčchangu (2018) dovedl Američany k historickému zlatu.

Pro svůj sport tím nadchnul a získal hromady fanoušků. Je mezi nimi i Mr. T. Shuster si podpory váží. S úsměvem říká, že vášni pro curling rozumí. Okamžik, kdy se curler sklouzne po ledu, vypustí kámen a prsty mu jemně dá směr a potřebnou rotaci, se prý ani nedá popsat „Je to poezie. Ladnost. Stačí jemná změna a máte tolik možností! Strategie a taktika. Tohle se jinde tolik nevidí.“