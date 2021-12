„Evropská“ olympiáda se blíží. Kluby nesmí říct ne, kde se vzalo pět týdnů?

Zatím to nikdo neřekl naplno. Ale leccos nasvědčuje, že hokejisté NHL na olympiádu opět nepojedou a do hry vstoupí náhradní plán s účastí hráčů evropských soutěží. Situace za mořem se v posledních týdnech výrazně zhoršila. Vzrostly počty lidí v odstávce kvůli covidu, vedení prodloužilo vánoční pauzu . Konečné slovo však ještě nepadlo. „Dokud nebudeme mít oficiální rozhodnutí, nemůžu nic potvrdit,“ sdělil Sportu viceprezident IIHF Petr Bříza.

Do médií prosakují zprávy, že hokejisté nejlepší ligy světa do Pekingu nepojedou. Postupně odložilo zápasy Calgary, následovaly Colorado, Vancouver, Florida, Boston… Nehrají se utkání, při nichž týmy přelétávají z Kanady do USA či naopak, v Montrealu a Torontu zastavili všechny aktivity. „S rostoucím počtem případů koronaviru v NHL a následným odkládáním zápasů začíná převládat pocit, že hokejisté NHL na zimní hry nezamíří,“ napsal expert TSN Pierre LeBrun.

Deník Sport má indicie z nejbližšího okolí hráčů, že ani největší hvězdy nejsou v postoji k olympiádě jednotné. Část pořád do Pekingu chce, jiní už by účast raději odpískali. Dokud však není znám výsledek, neznáme poražené.

V pondělí měl šéf IIHF Luc Tardif konferenční hovor s Garym Bettmanem, šéfem zámořské ligy. Požádala o něj NHL. „Zůstáváme v úzkém kontaktu. Jako mezinárodní federace jsme udělali všechno, aby hráči ze zámoří jeli. NHL, hráčská asociace NHLPA i majitelé to chtěli taky. Jenže dneska tu máme objektivní problém v podobě covidu. NHL odložila 43 utkání, intenzivně řeší další rozpis, opatření a pravidla kolem koronaviru. Situace nevypadá dobře,“ naznačil viceprezident IIHF Petr Bříza.

Nejzazším datem pro případné zrušení účasti zámořské ligy bez finančních sankcí je 10. leden. Vyplývá to ze smlouvy mezi ní a IIHF. NHL cuknout ještě může, Evropa ne. Účastnické země už si během podzimu připravily taky širší soupisku hráčů působících v evropských soutěžích. Pro případ, že by došlo na náhradní plán B a zbraní by se měli chopit oni.

Není to dávno, co Bettman prohlásil, že NHL dodrží sliby a rozhodnutí hodil na hráčskou asociaci. Poslední vývoj nasvědčuje, že obě strany postupují společně a nakonec se na něčem shodnou. Zároveň diskutují s IIHF. Spekulace zámořských médií se můžou ukázat jako pravdivé, ale taky nemusí. Nicméně dlouhé otálení nedává v tuto chvíli úplně smysl. Národním asociacím by to přineslo další problémy. Třeba v rámci ČOV musí být nominace uzavřena právě do 10. ledna.

Evropské kluby musí hráče pustit

„Jsme připravení okamžitě v rámci jednání v případě varianty B přepnout na evropské týmy,“ hlásí Bříza. Je tu ovšem ještě jedna věc. Zatímco KHL má přestávku od 23. ledna do 22. února, další soutěže jako švédská, finská a česká nejvyšší soutěž budou i během zimních her pokračovat. V ochuzené podobě, ale budou. Kluby nesmějí svým hráčům bránit, aby reprezentovali, naopak mají povinnost je uvolňovat.

„Máme schválený kalendář termínů. Jako je v něm pevně zanesena olympiáda, nedá se posunout mistrovství světa. Už jsou prodané lístky, konec sezony je taky daný. Může se stát, že během olympiády nebudou moci hrát ligové celky v nejsilnějším možném složení. Ale pokud by někdo odmítl hráče pustit, porušuje stanovy přijaté prostřednictvím národní federace, která je součástí IIHF. Nelze vyloučit, že některý hráč odmítne. Účast se nedá nařídit, každý může říct, jestli pojede, nebo ne. Dohody však jsou závazné,“ připomíná Bříza.

Znepokojení nejen za mořem vzbudily zvěsti, že sportovcům v případě pozitivního testu údajně hrozí v Číně karanténa po dobu pěti týdnů. „Doufám, že to není vytesáno do kamene,“ přál si Leon Draisaitl, německý útočník Edmontonu. I tyhle nepodložené šumy podnítily obavy a odtažitost hvězd NHL. A nejen jich. Nikdo přitom neví, kde se informace vzala. V pokynech pro účastníky, včetně novinářů, zaslaného národním olympijským výborům, se hovoří o izolaci, jež potrvá 21 dnů.

„Pět týdnů to není, je tam možnost dalšího testování, navíc se jedná o aktualizaci playbooku. Probíraly se možnosti sanitárních letů, jak dopravit nakažené jedince zpátky. Jakmile bude hráč testovaný dvakrát negativně a bez příznaků, může nastoupit. Jde spíš o problém, že v NHL odložili tolik zápasů a počet nakažených v rámci ligy roste,“ upřesňuje Bříza.

NHL chtěla pojistit všechny hráčské kontrakty na dobu pěti týdnů, do kterých zahrnula dobu trvání turnaje a dva týdny, během nichž by v případě nákazy mohl být hokejista schopen dát se dohromady a zapojit znovu do hry.

„Možná to byl důvod, proč to vzniklo. Pojistit všechny smlouvy na pět týdnů by bylo nesmírně nákladné, v IIHF jsme proto vytvořili zvláštní fond. Turnaj se odehraje v přísné bublině, kde se dvakrát denně testuje. Může dojít k pár případům, ale nebude se to lavinovitě šířit. Pokud by platil plán B, okamžitě začneme vyjednávat o evropských hráčích, aby zůstali v zabezpečeném prostředí, měli stejná práva a záruky, že bude postaráno o jejich zdraví,“ dodává Bříza.