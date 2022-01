Nominace hokejistek na ZOH: chybí Erbanová, 11 hráček ze Švédska

České hokejistky už znají sestavu, v níž vyrazí na své historicky první olympijské hry. Kouč Tomáš Pacina nominoval hned jedenáct hráček, které působí ve švédské SDHL, chybí naopak známá tvář někdejší rychlobruslařky a bronzové medailistky ze ZOH Karolíny Erbanová. Ta je zatím mezi náhradnicemi. Jak vypadá sestava české ženské hokejové reprezentace do Pekingu?

Místo Erbanové a Andrey Trnkové se vrací do týmu Tereza Vanišová a Michaela Pejzová. Vanišová nehrála na kvalifikačním turnaji v Chomutově kvůli trestu na klubové úrovni, Pejzová byla zraněná.

„Návrat obou hráček je hlavním důvodem, proč Karolína nejede. Moc nám pomohla dostat se na Hry, je mezi prvními náhradnicemi, už to pro ni považujeme za obrovský úspěch. Dostala se dál než jsme očekávali. Realita je ale taková, že hráčky, které jsou v nominaci před ní, jsou v ní zaslouženě,“ popsal kouč Tomáš Pacina.

„Cítíme obrovskou radost, že na olympiádu můžeme jet. Jsme ale taky smutní za holky, které se do nominace nedostaly. Mnohé tomu snu obětovaly všechno, ale bohužel ve výběru nejsou,“ přidal.

Pacina s asistenty Jiřím Vozákem a Jakubem Peslarem zařadili do třiadvacetičlenného výběru tři brankářky, sedm obránkyň a třináct útočnic. Nechybí v něm opory Klára Peslarová, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, Alena Mills nebo Vanišová. Nejvyšší počet hráček - jedenáct - působí ve švédské nejvyšší soutěži.

České reprezentantky se sejdou k závěrečné přípravě v pondělí 24. ledna v Praze, do Pekingu odletí o tři dny později. Ještě před startem olympijských her sehrají dvě neoficiální přípravná utkání s Ruskem a Švédskem.

Do turnaje vstoupí svěřenkyně kouče Paciny 3. února zápasem proti domácí Číně, dále se ve skupině B utkají se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Tři nejlepší týmy postoupí do play off, ve kterém doplní pětici celků z elitní skupiny A.

Nominace českých hokejistek na ZOH 2022

č. jméno klub výška váha narozena brankářky 29 Peslarová Klára MODO Hockey (Švédsko) 164 63 23.11.96 1 Švejdová Viktorie MODO Hockey 168 69 24.06.02 30 Zechovská Kateřina Draci Bílina 165 78 04.11.98 obránkyně 24 Čajanová Sára HC Bobři Valašské Meziříčí 170 63 10.12.02 17 Horálková Pavlína Birjusa Krasnojarsk (Rusko) 166 62 24.05.91 5 Kolowratová Samantha Brynas IK (Švédsko) 170 71 12.07.96 14 Lásková Dominika Merrimack College (USA) 167 71 20.12.96 4 Pejšová Daniela MODO Hockey 173 70 14.08.02 27 Radová Tereza Goteborg HC (Švédsko) 175 74 22.11.01 2 Tejralová Aneta SKIF N. Novgorod (Rusko) 164 53 04.01.96 útočnice 23 Bukolská Kateřina Leksand IK (Švédsko) 170 70 06.03.97 12 Hymlarová Klára St. Cloud State University (USA) 163 67 27.02.99 10 Křížová Denisa Brynas IK (Švédsko) 165 68 03.11.94 15 Lédlová Aneta SK Kadaň 170 77 30.01.96 9 Mills Alena KRS Vanke Rays (Čína) 173 80 09.06.90 19 Mlýnková Natálie Vermont University (USA) 161 63 24.05.01 16 Mrázová Kateřina Brynas IK (Švédsko) 163 65 19.10.92 28 Neubauerová Noemi Colgate University (USA) 172 69 15.12.99 25 Pátková Kristýna Vermont University (USA) 167 69 17.06.98 18 Pejzlová Michaela IFH Helsinki (Finsko) 170 66 04.06.97 26 Přibylová Vendula AIK Stockholm (Švédsko) 171 80 23.03.96 7 Serdar Lenka Linkoping HC (Švédsko) 172 63 21.07.97 21 Vanišová Tereza Leksand IF (Švédsko) 170 64 30.01.96