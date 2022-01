Pacina o nominaci žen: Erbanová nám pomohla. S jinou hráčkou se nepohodl

Jako první ve čtvrtek dopoledne zveřejnil svou olympijskou nominaci ženský nároďák. Po něm bude od 14h následovat ten mužský. Trenér Tomáš Pacina odhalil soupisku 23 hráček. Oproti týmu z olympijské kvalifikace chybí Andrea Trnková a Karolína Erbanová. „Jsme smutní za holky, které se do nominace nedostaly. Tak to ale prostě je,“ popsal kouč.

Je to tak, že Karolínu Erbanovou vyřadily návraty Terezy Vanišové a Michaely Pejzlové?

„Ano, přesně tak. Návrat obou hráček je hlavním důvodem, proč Karolína nejede. Moc nám pomohla dostat se na Hry, je mezi prvními náhradnicemi, už to pro ni považujeme za obrovský úspěch. Dostala se dál než jsme očekávali. Realita je ale taková, že hráčky, které jsou v nominaci před ní, jsou v ní zaslouženě.“

Kromě ní jste vyřadil taky Andreu Trnkové. Bylo to těžké rozhodnutí?

„Složité to nebylo, obě holky dlouhodobě patří do národního týmu. Pro obě holky je to určitě zklamání, ale bohužel, tak to prostě je. Cítíme obrovskou radost, že na olympiádu můžeme jet. Jsme ale taky smutní za holky, které se do nominace nedostaly. Mnohé tomu snu obětovaly všechno, ale bohužel ve výběru nejsou.“

Vypadl vám někdo kvůli nemoci či zranění?

„Naštěstí ne, všechny holky jsou zdravé, o nikoho jsme nepřišli.“

Proč v nominaci schází Kristýna Kaltounková, která má v sezoně skvělá čísla v zámořské NCAA?

„Kristýna je jedna z nejtalentovanějších mladých hráček, které máme. Nenašli jsme ale bohužel společnou řeč, oba jsme souhlasili, že naše spolupráce nikam nepovede. Spolupráce nebyla možná, je to ale velká škoda. Má velký talent a velkou budoucnost, momentálně ale do národního týmu nepatří.“

Kapitánka Alena Mills, ale taky další hráčky, jsou od listopadové olympijské kvalifikace bez ostrých zápasů. Nemůže to být komplikace?

„Několik hráček má v Čechách vlastní tréninkovou skupinu, jsou ale na ledě každý den i s trenéry. Obavy vůbec žádné nemáme, naopak si myslím, že budou skvěle připravené.“

Olympiáda má začít za tři týdny, stále se však spekuluje o možnosti, že se celý hokejový turnaj zruší. Pociťujete i vy nejistotu?

„Musím říct, že ano, prožíváme nejistotu a obavy. Řešíme každý den různé možnosti, které mohou nastat. Rádi bychom se spíše koncentrovali na sport a na náš výkon, situace nám to ale bohužel příliš neumožňuje.“

S jakými cíli do Pekingu odletíte?

„Poletíme tam s několika cíli. Chceme hrát naši hru shodnou s naší identitou. Uvidíme, co nám turnaj přinese. Chceme se hlavně soustředit na vlastní výkon, na to, co můžeme sami ovlivnit. Cíle budou postupné.“