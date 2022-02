Expert o Češkách na ZOH: Tým na medaili mají. Skončí lépe než muži

České hokejistky si mohou v Pekingu sáhnout na medaili. Ivo Mocek (33), trenér ženského týmu Metropolitan Riveters v nejvyšší zámořské soutěži NWHL, je o tom přesvědčený. „Tým a talent na to určitě máme,“ tvrdí. Obsazení ženského finále olympijského turnaje je podle českého kouče v zámoří jasné. Kanada s Amerikou. Do boje o bronz by podle něj mohly zasáhnout i české hokejistky. „Můj názor je, že náš ženský tým dopadne na olympiádě lépe než mužský,“ říká ostravský rodák. Český tým do turnaje vstupuje ve čtvrtek ráno proti Číně (5:10).