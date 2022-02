Holky jedou! Druhá výhra a díky domů. Neskutečný pocit, hlásí Peslarová

Druhý zápas, druhé vítězství. Zatím to jde českým hokejistkám v Pekingu podle plánu. Dneska porazily Švédky 3:1, uplatnily především trpělivost. Nenechaly se rozhodit, že soupeřky v úvodu odolávaly. „Všechno je o trpělivosti,“ říkala elitní brankářka Klára Peslarová, která v téhle severské zemi dlouhodobě úspěšně působí. Také ona ukázala kvality. I když neměla tolik práce, tak když šlo do tuhého, vytáhla důležitý zákrok.

Dlouho to váznulo, Češky sice houževnaté rivalky ostřelovaly, ale nemohly se prosadit. V jednu chvíli to bylo 15:0 (!) na střely, ale skóre bylo bez gólu.

„Všechno je o trpělivosti. Na té jsme za poslední dva roky zapracovaly slušně. Víme, že když se nám nedaří dát gól a máme hodně střel, tak stále zůstáváme klidné hlavou, soustředěné. Víme, že to tam padne. A taky že padlo,“ vypočítávala Peslarová.

Právě mentální síla je věc, na které parta kolem kouče Tomáše Pacina hodně pracuje. Je vidět, že se tým nerozklepe. Drží taktiku, dámy přesně vědí, co mají hrát. Nepanikaří.

„Je to týmovost. Jsme velká parta, držíme při sobě. Trenér nám navíc přinesl nový náhled na hokej, to je druhá důležitá věc. Přinesl nám nový systém hry. Navíc se snažíme na sobě pracovat a udržovat se. I když to nejde, jsme v pohodě hlavou, pořád věříme, jako dneska,“ hodnotila Peslarová, odborníky označovaná za jednu z nejlepších světových brankářek.

Dlouhodobě působí ve Švédsku, takže protihráčky dobře znala. „Kromě jedné holky znám celý tým. Věděla jsem, čeho jsou schopné. Proto tam nebylo nic, co by mě dneska překvapilo,“ hodnotila česká brankářka. „Hrají taky trpělivě, nemohly se prosadit, tak to zkusily takhle na teč. V tom jsou hodně dobré a budou na to asi sázet v dalších zápasech. Pro mě to bylo dost mentálně náročné zůstat v celém průběhu ve hře,“ vrátila se k jediné trefě Švédek. Jinak moc práce neměla. Ale udržovala se neustále v napětí.

Češky prožívají hodně emotivní dny. Vychutnávají si premiérovou účast na olympijských hrách, v pátek se byly podívat na slavnostním zahájení.

„Je to něco neuvěřitelného. Nedá se to slovy popsat, člověk si to musí zažít, aby zjistil, o čem to je. Hodně holkám v tu chvíli naplno došlo, kde jsme a co jsme dokázaly. Každá z nás z toho má neuvěřitelný zážitek,“ popisovala emoce z otevírací show v Ptačím hnízdě.

Navíc dokážou do dění vtáhnout i hokejové fanoušky v Česku. Ti poznávají, že i ženský hokej stojí za to sledovat. Odhodlané to jenom potvrzují.

„Je to neskutečný pocit. O tomhle jsem já jako malá holka přesně snila, že budu někdy moc takhle vzhlížet ke starším hráčkám. Bohužel v Česku tohle nebylo, a jsem nesmírně ráda, že se teď o našem ženském hokeji u nás ví. A malé holčičky, co teď vyrůstají, můžou vzhlížet k jedné z nás a to samé jako my si prožít za pár let taky. Je důležité, jak jsme náš ženský hokej pozvedly a snad to bude trvat dál,“ tvrdí Peslarová.

Češky mají po dvou zápasech plný bodový zisk. A je zřejmé, že o prvním místě ve skupině nejspíš rozhodne vzájemný zápas s Japonskem.

„My jdeme den ode dne, nezáleží, s kým hrajeme. Jdeme do každého utkání jako do posledního. Teď bude den bez zápasu, program zatím nevíme, jestli si odpočineme, nebo ne. Pak jdeme do dalších dvou utkání. Může se stát všechno, můžeme vyhrát, prohrát, jak se vyspíme,“ smála se česká brankářská jednička.

Je zřejmé, že první místo ve skupině by se dámám náramně hodilo. V tom případě by se v další fázi měly vyhnout těm nejobávanějším soupeřkám.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:23. Vanišová, 33:56. Hymlárová, 54:03. Vanišová Hosté: 39:17. Murénová Sestavy Domácí: Peslarová (Švejdová) – Pejšová, Lásková, Kolowratová (A), Čajanová, Tejralová, Horálková, Radová – Mrázová (A), Mlýnková, Vanišová – Křízová, Pejzlová, Neubauerová – Mills (C), Hymlárová, Přibylová – Serdar, Lédlová, Bukolská – Pátková. Hosté: Söderbergová (Bomanová) – Nylénová-Perssonová (A), Bergströmová, Fällmanová, Adolfssonová, Kjellbinová (A), Waxinová, Anderssonová, Berglundová – Bouvengová, Ljungblomová, Löwenhielmová (C) – Lundinová, Wikner-Zienkiewiczová, Nordinová – Johanssonová, Johanssonová, O. Carlssonová – Murénová, Hjalmarssonová, Petersonová. Rozhodčí Lieffersová (CAN), Manthaová (CAN) – Mochovová (RUS), Spresserová (USA) Stadion