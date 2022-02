Hokej ONLINE: Česko - Dánsko. Národní tým vstupuje do olympijského turnaje

V Pekingu začíná mužský hokejový turnaj! Hned v první hrací den jdou do akce i čeští hokejisté, které čeká nevyzpytatelný soupeř z Dánska. Mezi tři tyče se postaví Šimon Hrubec, kromě Michaela Špačka by nikdo neměl chybět. Vstoupí česká reprezentace do skupiny vítězně? Utkání startuje ve 14:10 SEČ, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.