Kdo je „finský Svoboda“: lamač holí, který dal první gól proti Česku

Jemná teč, lehký dotek kotouče, který změnil směr tak, že zaplul do ruské branky. Hannes Björninen nepatří mezi obávané kanonýry, jeho přednosti jsou jinde, přesto rozhodl o zisku historicky prvních zlatých medailí z olympiády pro Finsko. Podruhé za sebou se jeho hvězda rozzářila na vrcholné akci a zařídila Suomi cenný kov. Jaký je muž, jehož jméno přibylo do společnosti autorů branek, které znamenaly triumf na Hrách?

Petr Svoboda v Naganu 1998 vystřelil Česku historické zlato z olympiády. Jediným gólem finále skolil Rusy. Ti na letošních Hrách v Pekingu znovu bojovali o prvenství, obhajovali čtyři roky starý triumf z Pchjongčchangu. Vedli v něm, pak ale Finsko duel otočilo a po výhře 2:1 propukla modrá radost. Hlavní hrdina? Hannes Björninen.

Šestadvacetiletý útočník, jehož na ledě rozpoznáte i díky fešnému knírku, sáhl po půl minutě třetí třetiny do zakončení parťáka Marka Anttily a puk skončil v ruské brance. Šlo o trefu vítěznou, zlatou!

Finská čtyřiadvacítka si tak mohla připomenout 260 dnů starý zážitek. Na posledním mistrovství světa v semifinále to byl totiž právě Björninen, kdo vystřelil Suomi postup do finále přes Německo po výhře 2:1. Tehdy dostal přihrávku mezi kruhy a sám tváří v tvář brankáři skóroval. Paradoxně z dost podobného místa, na kterém tentokrát přišla klíčová teč.

„Další zastávka: Peking 2022. Je mi velkou ctí, že mohu reprezentovat Finsko na olympiádě,“ napsal Björninen před ZOH na svém Instagramu. To ještě netušil, že se stane hlavním finským hrdinou. Přitom to není žádný snajpr. V reprezentaci odehrál 42 utkání, a světe div se, jeho zlatá trefa byla teprve čtvrtou v národním týmu.

Kromě Německa se na loňském MS trefil také proti Norsku. Svůj vůbec první gól za A-tým Suomi vstřelil na Channel One Cupu 2019 proti České republice. V první třetině překonal Romana Willa, čímž snižoval na 1:2. Nakonec Finsko vyhrálo 4:3 v prodloužení. Coby autor klíčové trefy se projevil i v lize. V posledním kole základní části minulé sezony to byl on, kdo rozhodl v nájezdech o výhře Lahti na ledě Jukuritu 3:2. Díky ní prošli Pelikáni přímo do čtvrtfinále na úkor Kärpätu.

Hokejově Björninen vyrůstal právě v rodném Lahti, kde také podepsal v roce 2014 svou první profesionální smlouvu. Aniž by oba tušili, že se později setkají v prvním týmu, byl pod dohledem Tommiho Niemelä, současného kouče Pelikánů. „Hned jsem si všiml, že je zarputilý na ledě i mimo něj. I když byl tehdy ještě mladý 15letý chlapec, byl obrovsky odhodlaný,“ zavzpomínal Niemelä na první setkání v roce 2010.

„Když byl mladší, mlátily s ním emoce. Dnes je klidnější. Jinak je ale stejný chlápek, jako kdysi. Jeho vytrvalost je naprosto výjimečná. Dokáže jít za svými dlouhodobými cíli, aniž by byl kdykoliv frustrovaný, například když nejsou výsledky hned vidět,“ prohlásil o Björninenovi kouč během posledního světového šampionátu pro finský Yle Sport.

Aktuálně působí finský hrdina v Jokeritu Helsinky, do té doby působil v Lahti a 17 utkání si střihl také za celek KooKoo a dva za Peliitat. Jak moc výjimečný hráč to je, dokládá i fakt, že od působení v C-juniorech Pelikánů byl kapitánem ve všech dalších kategoriích, včetně A-mužstva. Tam se jím stal v sezoně 2018/2019 v pouhých 22 letech. „Žádné jeho rozhodnutí na ledě není špatné. Vždy jde do všeho naplno. Vyžaduje věci od druhých, ale o to víc chce od sebe. Je dokonalým vůdcem,“ konstatoval Niemelä. „Nikdy nebyl nejhlasitější v šatně. Jeho činy a každodenní aktivity hovořily za něj. Vždy šel příkladem,“ potvrdil také Toni Tulonen, Björninenův dlouholetý přítel.

Společně toho zažili mnoho. „Od malička se pošťuchujeme. Vždy byl neskutečně hladový po vítězství. A vždy měl ale taky jasnou představu o tom, jak ho dosáhnout. Dnes už proti sobě moc nehrajeme, ale mohu s klidným svědomím říct, že tenis se s ním hrát nedá,“ smál se Tulonen.

Cílevědomý a zodpovědný Fin, který si jde za svým, podřizuje úspěchu vše. „Jeho životní styl se stal pro nás oba normou. Potkala ho už řada zranění, ale vždy se s tím vyrovnal a vrátil se silnější. Dělá vše, co je pro něj důležité. Uvědomuje si, že hráčská kariéra je krátká a chce proto využít každý okamžik,“ uvedla Björninenova partnerka Selma Pöntinenov, která obdivuje jeho optimismus.

Specialitou Björninena jsou vhazování. Jeho úspěšnost v KHL je aktuálně na 65 %. Jeho vůle na buly uspět se projevuje i na spotřebě hokejek. V Pelicans kdysi museli dokonce požádat dodavatele, aby mu zařídil pevnější hole. „Je odhodlaný pracovat na sobě od rána do večera, aniž by to bral jako oběť,“ podotkl Niemelä.

Björninen, jehož vzorem je Mikko Koivu, mimochodem dvojnásobný olympijský medailista (stříbro Turín 2006 a bronz Vancouver 2010), si nyní mohl po duelu s Rusy užívat zlaté opojení a chvíle slávy. „Je to skvělý pocit. Jsem beze slov, úžasné, neskutečné. Je to odměna za naši práci,“ prohodil pro Yle Sport.

