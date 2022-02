Čínská nenávist a cenzura. Spadla, video krasobruslařky je zakázáno

PŘÍMO Z PEKINGU | V roce 2018 přijala čínské občanství. Vzdala se toho amerického. Změnila si jméno. Zhu Yi vyslyšela volání Číny, země svých rodičů. Během víkendu svou novou zemi reprezentovala 19letá krasobruslařka v týmové soutěži. A povedené vystoupení to nebylo. Dvakrát spadla. Čína kvůli tomu klesla ze třetího místa na páté. Mladá sportovkyně teď čelí útokům na sociálních sítích, video s její nepovedenou jízdou si tu nepustíte.

Narodila se v Los Angeles jako Beverly Zhu čínským rodičům, kteří se do USA přestěhovali. Vyrostla v mimořádně dobrých podmínkách, měla různá privilegia. Její otec je v Číně oceňovaný vědec, který přednášel na Pekingské a poté Kalifornské univerzitě v L.A.

Malá Beverly si v osmi letech jako sport vybrala krasobruslení. A dařilo se jí v něm. V roce 2018 vyhrála na mistrovství Spojených států divizi nováčků. Právě to vzbudilo zájem Číny, která v tomhle roce verbovala do služeb špičkové sportovce z celého světa. Zhu souhlasila. Zřekla se amerického občanství, přijala to čínské. Změnila si jméno na Zhu Yi.

V neděli se poprvé postavila na olympijský led pekingského Capital Indoor Stadium v týmové soutěži. A vzpomínat na ten okamžik dobře nebude. Dvakrát spadla a v podstatě odstřelila čínské naděje na medaili. Mezi ženami skončila v krátkém programu suverénně poslední, Čína rupla ze třetího místa na páté. Na tom také v pondělí celou soutěž zakončila.

Na sociální síti Weibo (čínské obdobě Twitteru, nejpopulárnější síť v zemi) se video s názvem „Zhu Yi spadla“ bleskově rozšířilo. Během několika málo hodin mělo přes 200 milionů zhlédnutí. Pak bylo sítí smazáno. Cenzurováno. Po rychlém šíření vše zmizelo. Podle největších amerických médií jako CNN, Fox Sports nebo ABC News byly všechny hlavní hashtagy s videi zablokovány. Neúspěch čínského sportovce? To přece nikdo vidět nemůže.

Mladá krasobruslařka však na sítích stále čelí tvrdé kritice a nenávisti Číňanů. Ti jí například vyčítají, že neumí plynně čínsky. Doma totiž rodina mluvila anglicky. Vadí jim, že rodačka z Kalifornie zabírala místo jinému „pravému“ Číňanovi. Už její nominace do domácího výběru byla v nabité konkurenci v zemi překvapením.

Zhu, které se teď dostává v adoptivní krajině opovržení, se po výkonu neubránila slzám. „Jsem smutná a v rozpacích. Všichni v Číně očekávali v týmové soutěži úspěch. Moc jsem chtěla ukázat, co umím. Bohužel jsem to neudělala. Hned první skok se mi nepovedl, cítila jsem velký tlak,“ řekla pak.

V zákulisí byla údajně neutěšitelná. „Byla pod obrovským tlakem. Je to tvrdě pracující dívka, neměla by být souzena za své první olympijské vystoupení. Ať už bylo dobré nebo špatné. Taky jsem byl v téhle pozici,“ řekl její parťák Jin Boyang.

Experti, které oslovila americká CNN, tvrdí, že útoky na sociálních sítích zdůrazňují tlak, kterému čelí naturalizovaní sportovci, když soutěží pod čínskou vlajkou. Dohromady se krasobruslařka musí dát do týdne. V úterý 15. února ji čeká ženská individuální soutěž.