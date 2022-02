Prokletí českých snowboardcrossařů. Hopjáková v osmifinále tvrdě upadla

Smůla se jim lepí na prkno. Čeští snowboardcrossaři a olympijské hry, to je spojení, které jako by mělo zůstat zapovězené. Naposledy se to projevilo u Venduly Hopjákové. Pětadvacetiletá reprezentantka tvrdě upadla v osmifinálové jízdě. Z tratě byla následně odvážena na kanadských saních.

České „prokletí“ se promítlo do závodu snowboardcrossařek, v němž za normálních okolností měla startovat i dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková . Kvůli dřívějšímu zranění ale pouze komentovala na ČT Sport, na trať ale vyrazila Vendula Hopjáková .

I pětadvacetiletou Češku potrápilo už v tréninku zranění kotníku, přesto s bolestmi do závodu šla. „I když jsem bolavá a nervózní, tak na tenhle den jsem čekala tak dlouho, že si to jedu dnes užít,“ napsala do příběhu na svém Instagramu Hopjáková.

Prošla kvalifikací, ale v osmifinále přišel tvrdý pád. Hopjáková měla pomalejší start. Ze čtvrtého místa se chtěla dostat dopředu přes Rusku Paulovou, ale zavadila o její prkno a karambol byl na světě. Češka zůstala v bolestech ležet na trati a rychle se k ní sběhli doktoři. Následně byla na kanadských saních odvezena.

„Nevěřila si, měla zůstat na frontsidu a narvat to pod ní. Trošku se toho lekla. Chtěla se vrátit zpět na backside, což ve frontsidové zatáčce mělo fatální následek, že se zasekla o prkno Rusky. Myslím, že jí mohlo vypadnout rameno. Snad to nebude nic hrozného,“ reagovala v přímém přenosu na ČT Sport Eva Samková.

Hopjákovou tak provází dál olympijská smůla. Už na minulých Hrách v Pchjongčchangu si totiž v kvalifikaci zranila kotník. Co se ale týče olympiády v Pekingu, tak ta je pro české snowboardcrossaře celkově zakletá.

Největší hvězda Eva Samková kvůli zlomenině obou kotníků do Číny ani neodcestovala. Jan Kubičík se zranil při tréninku a nemůže startovat. Nahradit ho měl narychlo Radek Houser, který si ale prožívá doslova covidové peklo. První test po příletu měl hraniční, druhý vyšel špatně a musel do izolace. Místo závodění se zdá, že to bude jediná věc, která ho na Hrách potká, byť je ještě naděje na týmovou soutěž (sobota 12. února). Tam bude ale záležet i na stavu Hopjákové. Po příletu byl zase jako rizikový kontakt označen trenér Marek Jelínek, jelikož seděl v letadle poblíž ruské olympioničky, která byla pozitivně testována na covid.

„Věřila jsem Radkovi, předvedl v Cortině před olympiádou skvělý výkon. Když se stalo neštěstí Honzovi Kubičíkovi, kterému jsem fandila a věřila, že může zajet dobrý výsledek, tak jsem si říkala: Aspoň ten Radek. Neznám člověka, který se víc snaží a dělá víc věcí pro ten sport a závody, než on. V týmu nás kolikrát už rozčiluje, jak chce pořád něco dělat a trénovat. Doufám, že se všichni ve zdraví vrátí a budeme se moct připravovat na novou sezonu,“ konstatovala v přímém přenosu na ČT Sport Samková.