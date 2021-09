NHL na olympiádě, díl šestý. O tomhle sní každý kluk, těší se McDavid

McDavid, Crosby, Matthews, Ovečkin, Kučerov, Draisaitl, Pastrňák… To bude jízda! Sny zase ožívají, hokejisté NHL se opět stanou členy olympijské rodiny. „Každý kanadský kluk, který hraje hokej, to chce dotáhnout do NHL, získat Stanley Cup. Hned po tom následuje touha reprezentovat svou zemi na olympiádě a vybojovat zlatou medaili,“ napsal na Twitteru nejužitečnější a nejproduktivnější hráč minulé sezony Connor McDavid. Jedna ze superhvězd, na nichž bude stavět tým javorových listů.

Nejlepší z nejlepších se střetnou pod vlajkou s pěti kruhy pošesté. Poprvé vyslala NHL svoje hráče na olympiádu v Naganu 1998, naposledy před sedmi lety v Soči. Za tu dobu vybojovala zlato třikrát Kanada, jednou Česko a Švédsko. Na zimních hrách v Pchjongčchangu 2018 vyslanci nejlepší ligy světa chyběli, a tak posledním velkým turnajem, kde si poměřily síly celky v plné palbě, byl Světový pohár na sklonku léta 2016.

McDavid na World Cupu nastoupil za výběr Severní Ameriky do 23 let. Za Kanadu hrál dvakrát na mistrovství světa. Olympiádu ještě nezažil. „Pokud mám mluvit za sebe, nikdy jsem tam nebyl a určitě pojedu, pokud budu mít štěstí a vejdu se do týmu,“ vtipkoval už během léta.

„Už jen to, že budu moct reprezentovat Kanadu na olympiádě a bojovat o zlatou medaili, by byl splněný sen. Už je to dlouho, co jsme na mezinárodní scéně mohli hrát best-on-best. Docela to trvalo. Myslím, že se všichni určitě těšíme, až pojedeme na olympiádu, pokud budeme mít štěstí a dostaneme se tam,“ citovala kapitána Edmontonu agentura Associated Press pár dní před tím, než IIHF, NHL a hráčská asociace NHLPA potvrdily dohodu.

Ale náznaky tu byly už dřív. NHL zveřejnila rozpis počítající s dvacetidenní olympijskou přestávkou, ještě než bylo ujednání oficiálně dotaženo. Kanadský tým v předstihu nahlásil složení trenérského štábu, koncem týdne ho doladili Američané. „Pro hokej to bude úchvatná doba,“ pravil Mike Sullivan, který celek USA povede coby hlavní kouč.

Vedle vzpomínek na památné okamžiky z předchozích turnajů začala média chrlit možné sestavy hráčů. Širší kádry mají být zveřejněny do poloviny října, ale dá se předpokládat, že velmoci je už kvůli PR začnou sypat co nevidět.

„Aby měl kdokoli další v Pekingu šanci, měly by MOV a IIHF zakázat, aby Connor McDavid, Nathan MacKinnon a Sidney Crosby hráli v jedné lajně,“ tweetoval Nick Alberg, který komentuje zápasy Toronta. Jen nepředvídatelné okolnosti by mohly zabránit tomu, že svět příští rok na zimních hrách v Číně uvidí tuhle trojku v kanadském dresu vedle sebe. Nebo v českém opětovné shledání Davida Pastrňáka s Davidem Krejčím.

Napřed se ale musely dotáhnout otázky jako pojištění smluv hráčů, lety do Číny a ubytování, marketingová práva a plno dalších záležitostí. Ty se musely řešit i jménem NHL. Jejích 32 majitelů v Radě guvernérů je přitom skupina lidí, kteří nikdy neměli zájem posílat hráče na olympijský turnaj a utlumit kvůli tomu vlastní byznys, navíc v období, kdy má konkurence z NFL a MLB zataženou roletu. Čínský trh je však pro ligu určitě taky hodně zajímavý.

Hráči však o účast hodně stáli, podporují ji téměř jednomyslně a neskrývají nadšení. Všechny hvězdy si chtějí užít celoživotní příležitost na olympijském ledě a zúčastnit se největšího sportovního svátku. Ale zatímco vyvolení zůstanou zavření v bublině, zbývající hokejisté si můžou uprostřed sezony užívat s rodinami prázdniny někde v teple. I na tohle se ovšem myslelo.

Přes neskrývané nadšení je účast nominovaných údajně povinná, omluvit se mohou jen z vážných důvodů. Podobně jako to platí pro Víkend hvězd, který bude do přestávky rovněž vložen.

„Když jsme podepisovali poslední kolektivní smlouvu, jako hráči jsme opravdu tlačili na ligu, aby se zavázala, že nám umožní jet na olympiádu,“ uvedl McDavid už na konci června. „Chápu to tak, že jsme tohoto závazku dosáhli a že liga udělá všechno, co je v jejích silách, aby účast usnadnila. Jako hráči očekáváme, že to liga umožní,“ dodal.

Olympijský sen se mezitím stal skutečností.