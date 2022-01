Obavy před Pekingem: Falšování testů na koronavirus jako doping?

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán před odletem do Pekingu • ČTK / Kamaryt Michal

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán před odletem do Pekingu • ČTK / Kamaryt Michal

Biatlonistka Markéta Davidová před odletem do Pekingu • Dominik Bakes / Sport

Biatlonistka Markéta Davidová před odletem do Pekingu • Dominik Bakes / Sport

Michal Krčmář před odletem do Pekingu • Dominik Bakes / Sport

Markéta Davidová před odletem do Pekingu • Dominik Bakes / Sport

Markéta Davidová před odletem do Pekingu • Dominik Bakes / Sport

Výsledky testů mohou rozhodovat olympijské závody. Sportovci se v Pekingu musí testovat každý den, pokud jim test na koronavirus vyjde jako pozitivní, musí nastoupit buď do izolace, nebo rovnou do nemocnice, to v případě, že mají symptomy nemoci. Pokud je sportovec bez symptomů, z izolace se dostane v případě dvou negativních PCR testů po 24 hodinách.

„Při testování se relativně snadno může stát, že někdo později řekne: Je nám líto, bylo to falešně pozitivní,“ uvedl Michael Hölz v podcastu podle webu Inside the Games.

Hölz, který v minulosti pracoval pro německou antidopingovou agenturu, přirovnal systém testů na koronavirus k dopingu. Naznačil, že by během Her mohly být zneužívány k tomu, aby určití sportovci nemohli na start.

„Víme, jak se k tématu dopingu staví země s takovým zřízením (pozn. naráží na čínský komunistický režim). Porovnání mezi dopingem a covidem-19 je absolutně v pořádku,“ uvedl Hölz.

Jak vypadají sportoviště na ZOH v Pekingu? Nová hala pro rychlobruslení

Pořadatelé se proti jeho tvrzení ohradili s tím, že garantují spolehlivost testů, které se během olympiádou budou kontrolovat.

„Ujišťujeme, že, co se týče dat a výsledků testů na covid-19, není prostor pro chybu,“ řekl deníku China Daily Chuang Čchun z organizačního výboru Her. „Naše testovací laboratoře vedou profesionální lékařští pracovníci, kteří před Hrami prošli tvrdým školením. Výsledky z těchto laboratoří jsou důvěryhodné. Není nutné, aby lidé měli jakékoli pochybnosti.“

Podle doktora Briana McCloskeyho, šéfa poradní lékařské komise organizačního výboru, se během Her budou používat běžné PCR testy, ovšem s vyšší citlivostí.

„Pro Hry jsou testovací sady na velmi senzitivní úrovni, protože nechceme, aby omikron pronikl do uzavřené bubliny,“ uvedl McCloskey podle Inside the Games.