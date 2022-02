6. den ZOH ONLINE: Sáblíková pojede oblíbenou pětku, Zabystřan kombinaci

Šestý den zimních olympijských her v Pekingu přinese další českou medailovou naději. Po čtvrtém místě na trojce pojede oblíbenou pětku rychlobruslařka Martina Sáblíková. Z této disciplíny už má na svém kontě zlato z Vancouveru i Soči a stříbro z Pchjongčchangu. Cinkne to znovu? V akci bude v kombinaci i lyžař Jan Zabystřan, české běžkyně na lyžích na 10 km klasicky či český tým ve štafetě v soutěži saní. Do hokejového turnaje duelem s Finskem vstupuje Slovensko. Dění z šestého dne Her v Pekingu sledujte ONLINE.