6. den ZOH ONLINE: Úžasná Sáblíková má bronz, hokejisté Číny první příděl

Šestý den zimních olympijských her v Pekingu přinesl druhou českou medaili! Martina Sáblíková vydřela na pětikilometrové trati bronz a získala svou celkově sedmou olympijskou medaili. V akci byl v kombinaci lyžař Jan Zabystřan, který po devátém místě ve sjezdu spadl ve slalomu. Do hokejového turnaje vstoupilo Slovensko porážkou s Finy. Podívejte se na výsledky šestého dne Her v Pekingu, který jsme sledovali ONLINE.