16. den ZOH ONLINE: Týmová soutěž lyžařů, boby i finále Finsko - Rusko

A jsme ve finále. Poslední den zimních olympijských Her v Pekingu je tu. Vrcholem je finále hokejového turnaje mužů mezi Ruskem a Finskem. Ve 3. a 4. jízdách mužského čtyřbobu se představí česká čtveřice: Dvořák, Nosek, Šindelář, Záleský. Do akce by měli jít také lyžaři v týmové soutěži a bežkyně na lyžích poměří síly při závěrečné třicítce. Slavnostní zakončení Her v Pekingu je naplánované na 13:00 SEČ. Kompletní dění z posledního 16. dne ZOH v Pekingu sledujte ONLINE na iSport.cz.