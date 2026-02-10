Program short tracku na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Rychlobruslení na krátké dráze, to je ve zkratce short track. Na zimní olympiádě se pojede devět disciplín a celý program bude trvat od 10. do 20. února. Česko by měla reprezentovat pouze Petra Vaňková na trati 1500 metrů. Kompletní program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|SHORT TRACK NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
|KDY?
|10. - 20. února 2026
|KDE?
|Milano Ice Skating Arena, Milán
|ČESKÁ ÚČAST (předpoklad)
|Petra Vaňková
Program Short tracku na ZOH 2026 v Miláně
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|úterý 10. února
|12:56
|Štafeta 2 000 m - MIX (finále A)
1. Itálie 2:39,019, 2. Kanada 2:39,258, 3. Belgie 2:39,353.
|čtvrtek 12. února
|21:31
|500 m - ženy (finále A)
|21:43
|1 000 m - muži (finále A)
|sobota 14. února
|22:34
|1 500 m - muži (finále A)
|pondělí 16. února
|12:42
|1 000 m - ženy (finále A)
|středa 18. února
|20:59
|Štafeta 3 000 m - ženy (finále A)
|21:29
|500 m - muži (finále A)
|pátek 20. února
|20:15
|1 500 m - ženy (čtvrtfinále)
|21:00
|1 500 m - ženy (semifinále)
|21:29
|Štafeta 5 000 m - muži (finále A)
|21:56
|1 500 m - ženy (finále B)
|22:03
|1 500 m - ženy (finále A)
Česká nominace na short track na ZOH 2026
Jedinou zástupkyní naší země bude Petra Vaňková. Představí se v závodě na 1500 metrů. Jistotu kvalifikace si zajistila na SP v Gdaňsku, kde vybojovala skvělé 9. místo. Šestadvacetiletá závodnice by mohla útočit na umístění v první desítce. Už samotná účast je však velkým úspěchem.
Češi v short tracku na zimních olympijských hrách
Za největší olympijský úspěch platí šesté místo Kateřiny Novotné na ZOH v Turíně 2006. Žádný lepší výsledek čeští reprezentanti nezaznamenali. Michala Hrůzová obsadila konečné 14. místo na olympiádě v Pekingu. Nikdo další se výrazněji neprosadil. Na medaili tak Češi stále čekají.
|Olympijské hry
|Disciplína
|Umístění
|Peking 2022
|1500 metrů
|Hrůzová 14. místo
|Turín 2006
|500 m
|Novotná 6. místo