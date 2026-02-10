Předplatné

Program short tracku na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Japonská rychlubruslařka Sumire Kikučiová, vlevo vzadu Michaela Hrůzová na ZOH 2022 v Pekingu
Shaoang Liu na poslední olympiádě vybojoval zlato pro Maďarsko
Petra Vaňková bude ČR reprezentovat v závodě na 1500 metrů
Otakar Plzák
ZOH 2026
Rychlobruslení na krátké dráze, to je ve zkratce short track. Na zimní olympiádě se pojede devět disciplín a celý program bude trvat od 10. do 20. února. Česko by měla reprezentovat pouze Petra Vaňková na trati 1500 metrů. Kompletní program, výsledky a další informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SHORT TRACK NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?10. - 20. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Milán
ČESKÁ ÚČAST (předpoklad)Petra Vaňková

Program Short tracku na ZOH 2026 v Miláně

ČasDisciplínaVýsledek
úterý 10. února
12:56Štafeta 2 000 m - MIX (finále A)

1. Itálie 2:39,019, 2. Kanada 2:39,258, 3. Belgie  2:39,353.

čtvrtek 12. února
21:31500 m - ženy (finále A) 
21:431 000 m - muži (finále A) 
sobota 14. února
22:341 500 m - muži (finále A) 
pondělí 16. února
12:421 000 m - ženy (finále A) 
středa 18. února
20:59Štafeta 3 000 m - ženy (finále A) 
21:29500 m - muži (finále A) 
pátek 20. února
20:151 500 m - ženy (čtvrtfinále) 
21:001 500 m - ženy (semifinále) 
21:29Štafeta 5 000 m - muži (finále A) 
21:561 500 m - ženy (finále B) 
22:031 500 m - ženy (finále A) 

Česká nominace na short track na ZOH 2026

Jedinou zástupkyní naší země bude Petra Vaňková. Představí se v závodě na 1500 metrů. Jistotu kvalifikace si zajistila na SP v Gdaňsku, kde vybojovala skvělé 9. místo. Šestadvacetiletá závodnice by mohla útočit na umístění v první desítce. Už samotná účast je však velkým úspěchem.

Češi v short tracku na zimních olympijských hrách

Za největší olympijský úspěch platí šesté místo Kateřiny Novotné na ZOH v Turíně 2006. Žádný lepší výsledek čeští reprezentanti nezaznamenali. Michala Hrůzová obsadila konečné 14. místo na olympiádě v Pekingu. Nikdo další se výrazněji neprosadil. Na medaili tak Češi stále čekají.

Olympijské hryDisciplínaUmístění
Peking 20221500 metrůHrůzová 14. místo
Turín 2006500 mNovotná 6. místo

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

