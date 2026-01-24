Předplatné

Program běhu na lyžích na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Otakar Plzák
ZOH 2026
Běh na lyžích býval olympijskou doménou, ze které Češi tradičně vozili cenné kovy. Jenže poslední olympijská medaile dorazila už před dlouhými 16 lety z Vancouveru. Přeruší medailový půst letos? Program běžkařů na zimních olympijských hrách startuje 7. a končí 22. února. Kompletní rozpis závodů, českou nominaci a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

BĚH NA LYŽÍCH NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 22. února 2026
KDE?Val di Fiemme
ČESKÁ ÚČASTBarbora Antošová, Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Adam Fellner, Michal Novák, Jiří Tuž

Program běh na lyžích na ZOH 2026

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 7. 2., 13:00

Ženy - skiatlon

 

NE 8. 2., 12:30

Muži - skiatlon

 

PO 10. 2., 09:15

Ženy - sprint klasicky Q

 

PO 10. 2., 09:55

Muži - sprint klasicky Q

 

PO 10. 2., 11:45

Ženy - sprint K finále

 

PO 10. 2., 12:15

Muži - sprint K finále

 

ST 12. 2., 13:00

Ženy - 10 km volně

 

ČT 13. 2., 11:45

Muži - 10 km volně

 

PÁ 14. 2., 12:00

Ženy - štafeta 4×7,5 km

 

SO 15. 2., 12:00

Muži - štafeta 4×7,5 km

 

ST 18. 2., 09:45

Ženy - tým sprint volně Q

 

ST 18. 2., 10:15

Muži - tým sprint volně Q

 

ST 18. 2., 11:45

Ženy - tým sprint V finále

 

ST 18. 2., 12:15

Muži - tým sprint V finále

 

SO 21. 2., 11:00

Muži - 50 km klasicky

 

NE 22. 2., 10:00

Ženy - 50 km klasicky

 

Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026

V nominaci se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.

ŽenyMuži
Barbora AntošováMatyáš Bauer
Tereza BeranováOndřej Černý
Barbora HavlíčkováAdam Fellner
Anna JaklováMichal Novák
Kateřina JanatováJiří Tuž
Anna Milerská 

České a československé medaile v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách

Vůbec první medaili v běhu na lyžích přivezla do tehdejšího Československa Helena Šikolová, která vybojovala bronz na ZOH v Sapporu 1972. Další třetí místo přidala Květa Jeriová na hrách v Lake Placid 1980. O čtyři roky později v Sarajevu Jeriová svou sbírku rozšířila o další bronz a navíc pomohla ke stříbru ženské štafetě. V roce 1988 pak vybojovali bronz v týmovém závodě i muži.

Po rozpadu federace se hlavní hvězdou stala Kateřina Neumannová. Ta už v Naganu 1998 získala stříbro a bronz. Ze Salt Lake City 2002 si odvezla dvě stříbra, aby se v Turíně 2006 konečně dočkala vytouženého zlata, ke kterému přidala ještě jedno stříbro. Se šesti cennými kovy je naší nejúspěšnější běžkyní historie. V Turíně zazářil stříbrem i Lukáš Bauer, který svou sbírku zkompletoval ve Vancouveru 2010 dalšími dvěma bronzy – jedním z patnáctky a druhým ze štafety.

RočníkUmístěníDisciplína
20103. místo - Lukáš BauerBěh na 15 km volně
 3. místo - Česko (Jakš, Bauer, Magál, Koukal)Štafeta 4 x 10 km
20061. místo - Kateřina NeumannováBěh na 30 km volně
 2. místo - Kateřina NeumannováSkiatlon
 2. místo - Lukáš BauerBěh na 15 km klasicky
20022. místo - Kateřina NeumannováBěh na 15 km volně
 2. místo - Kateřina NeumannováStíhací závod
19982. místo - Kateřina Neumannováběh na 5 km klasicky
 3. místo - Kateřina NeumannováStíhací závod
19883. místo - Československo (Nyč, Korunka, Benc, Švanda)Štafeta 4 x 10 km
19843. místo - Květa JeriováBěh na 5 km
 3.místo - Československo (Švubová, Paulú, Svobodová, Jeriová)Štafeta 4 x 5 km
19803. místo - Květa JeriováBěh na 5 km
19723. místo - Helena ŠikolováBěh na 5 km

