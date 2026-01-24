Program běhu na lyžích na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Běh na lyžích býval olympijskou doménou, ze které Češi tradičně vozili cenné kovy. Jenže poslední olympijská medaile dorazila už před dlouhými 16 lety z Vancouveru. Přeruší medailový půst letos? Program běžkařů na zimních olympijských hrách startuje 7. a končí 22. února. Kompletní rozpis závodů, českou nominaci a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|BĚH NA LYŽÍCH NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|7. - 22. února 2026
|KDE?
|Val di Fiemme
|ČESKÁ ÚČAST
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Matyáš Bauer, Ondřej Černý, Adam Fellner, Michal Novák, Jiří Tuž
Program běh na lyžích na ZOH 2026
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 7. 2., 13:00
Ženy - skiatlon
NE 8. 2., 12:30
Muži - skiatlon
PO 10. 2., 09:15
Ženy - sprint klasicky Q
PO 10. 2., 09:55
Muži - sprint klasicky Q
PO 10. 2., 11:45
Ženy - sprint K finále
PO 10. 2., 12:15
Muži - sprint K finále
ST 12. 2., 13:00
Ženy - 10 km volně
ČT 13. 2., 11:45
Muži - 10 km volně
PÁ 14. 2., 12:00
Ženy - štafeta 4×7,5 km
SO 15. 2., 12:00
Muži - štafeta 4×7,5 km
ST 18. 2., 09:45
Ženy - tým sprint volně Q
ST 18. 2., 10:15
Muži - tým sprint volně Q
ST 18. 2., 11:45
Ženy - tým sprint V finále
ST 18. 2., 12:15
Muži - tým sprint V finále
SO 21. 2., 11:00
Muži - 50 km klasicky
NE 22. 2., 10:00
Ženy - 50 km klasicky
Česká nominace v běhu na lyžích na ZOH 2026
V nominaci se objevilo celkem 11 jmen. Pozornost poutá zejména Matyáš Bauer, syn legendárního Lukáše Bauera, který má doma z olympijských tratí jedno stříbro a dva bronzy.
|Ženy
|Muži
|Barbora Antošová
|Matyáš Bauer
|Tereza Beranová
|Ondřej Černý
|Barbora Havlíčková
|Adam Fellner
|Anna Jaklová
|Michal Novák
|Kateřina Janatová
|Jiří Tuž
|Anna Milerská
České a československé medaile v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách
Vůbec první medaili v běhu na lyžích přivezla do tehdejšího Československa Helena Šikolová, která vybojovala bronz na ZOH v Sapporu 1972. Další třetí místo přidala Květa Jeriová na hrách v Lake Placid 1980. O čtyři roky později v Sarajevu Jeriová svou sbírku rozšířila o další bronz a navíc pomohla ke stříbru ženské štafetě. V roce 1988 pak vybojovali bronz v týmovém závodě i muži.
Po rozpadu federace se hlavní hvězdou stala Kateřina Neumannová. Ta už v Naganu 1998 získala stříbro a bronz. Ze Salt Lake City 2002 si odvezla dvě stříbra, aby se v Turíně 2006 konečně dočkala vytouženého zlata, ke kterému přidala ještě jedno stříbro. Se šesti cennými kovy je naší nejúspěšnější běžkyní historie. V Turíně zazářil stříbrem i Lukáš Bauer, který svou sbírku zkompletoval ve Vancouveru 2010 dalšími dvěma bronzy – jedním z patnáctky a druhým ze štafety.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2010
|3. místo - Lukáš Bauer
|Běh na 15 km volně
|3. místo - Česko (Jakš, Bauer, Magál, Koukal)
|Štafeta 4 x 10 km
|2006
|1. místo - Kateřina Neumannová
|Běh na 30 km volně
|2. místo - Kateřina Neumannová
|Skiatlon
|2. místo - Lukáš Bauer
|Běh na 15 km klasicky
|2002
|2. místo - Kateřina Neumannová
|Běh na 15 km volně
|2. místo - Kateřina Neumannová
|Stíhací závod
|1998
|2. místo - Kateřina Neumannová
|běh na 5 km klasicky
|3. místo - Kateřina Neumannová
|Stíhací závod
|1988
|3. místo - Československo (Nyč, Korunka, Benc, Švanda)
|Štafeta 4 x 10 km
|1984
|3. místo - Květa Jeriová
|Běh na 5 km
|3.místo - Československo (Švubová, Paulú, Svobodová, Jeriová)
|Štafeta 4 x 5 km
|1980
|3. místo - Květa Jeriová
|Běh na 5 km
|1972
|3. místo - Helena Šikolová
|Běh na 5 km